رياضة

كونتي بعد خسارة يوفنتوس: ليست أول مرة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
يوفنتوس
يوفنتوس
أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة، وذلك بعدما تكبد النيراتزوري أول هزيمة له هذا الموسم، بالسقوط على ملعبه أمام حامل اللقب يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمس الأحد، وقال كونتي في تصريحات لـ"سكاي إيطاليا" عقب المباراة التي هزم فيها اليوم الأحد، أمام السيدة العجوز 2-1: "لقد دفعنا ثمن إصابة سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية".
وأضاف كونتي: "لقد كانت مباراة مهمة ضد فريق قوي للغاية، عندما لعبت كخصم ضد يوفنتوس، كنت دائمًا أخسر، مع أريزو، ومع أتالانتا، واليوم حدث مع الإنتر، أنا آسف، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، نحن بحاجة للعمل بجد". واعترف كونتي بأن مستوى خط دفاعه كان من الممكن أن يقدم مباراة أفضل، قائلا: "بالتأكيد كان بإمكانهم
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ديبالا وبونوتشي يشيدان بالانتصار على إنتر

أشاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالمستوى الذي قدمه يوفنتوس في الفوز أمس بنتيجة (2-1) على إنتر في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وتألق ديبالا بشدة في تلك المواجهة بعدما سجل الهدف الأول لليوفي، ليقود السيدة العجوز إلى خطف صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر، وقال ديبالا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة جيدة بالفعل، وستبقى في ذهن جميع المشجعين لفترة طويلة. إنه انتصار مهم للغاية وسيعطينا دفعة معنوية كبيرة".
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التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (1)

قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يبحث عن العلامة الكاملة أمام سمبدوريا

يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على سمبدوريا، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". وضرب إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي بقوة وحقق العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى في الدوري، حيث يتصدر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وكانت خيبته الوحيدة سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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