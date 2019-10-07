كونتي بعد خسارة يوفنتوس: ليست أول مرة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

يوفنتوس

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة، وذلك بعدما تكبد النيراتزوري أول هزيمة له هذا الموسم، بالسقوط على ملعبه أمام حامل اللقب يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمس الأحد، وقال كونتي في تصريحات لـ"سكاي إيطاليا" عقب المباراة التي هزم فيها اليوم الأحد، أمام السيدة العجوز 2-1: "لقد دفعنا ثمن إصابة سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية".

وأضاف كونتي: "لقد كانت مباراة مهمة ضد فريق قوي للغاية، عندما لعبت كخصم ضد يوفنتوس، كنت دائمًا أخسر، مع أريزو، ومع أتالانتا، واليوم حدث مع الإنتر، أنا آسف، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، نحن بحاجة للعمل بجد". واعترف كونتي بأن مستوى خط دفاعه كان من الممكن أن يقدم مباراة أفضل، قائلا: "بالتأكيد كان بإمكانهم

وأضاف كونتي: "لقد كانت مباراة مهمة ضد فريق قوي للغاية، عندما لعبت كخصم ضد يوفنتوس، كنت دائمًا أخسر، مع أريزو، ومع أتالانتا، واليوم حدث مع الإنتر، أنا آسف، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، نحن بحاجة للعمل بجد".



واعترف كونتي بأن مستوى خط دفاعه كان من الممكن أن يقدم مباراة أفضل، قائلا: "بالتأكيد كان بإمكانهم أن يفعلوا الكثير بشكل أفضل، اليوم ومع برشلونة، لكن على مستوى الخبرة، ما زلنا بحاجة إلى العمل بجد".



يذكر أن يوفنتوس بانتصار أمس تمكن من انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاء وحيد أمام فيورنتينا.



وبدوره تراجع إنتر إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة، محققًا الانتصار في أول 6 جولات في الدوري قبل السقوط أمس أمام يوفنتوس.