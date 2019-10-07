الحكومة: قرار بخفض تكلفة التداول بالبورصة بنسبة 50%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

البورصة المصرية

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له اليوم، الإثنين، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتخفيض المقابل على عمليات التداول في البورصة بنسبة 50%. وأوضح البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 يشمل إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من عشرين في المئة ألف. وأوضح عمران أن الرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية حريصة على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق رأس المال.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية. وأوضح عمران أن القرار سيكون له أثر إيجابي فى سلامة واستقرار الأسواق. وكانت استهلت البورصة المصرية أولى جلسات