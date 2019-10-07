رياضة

السعادة تغمر فالفيردي بعد الفوز على إشبيلية

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
برشلونة
برشلونة
غمرت السعادة إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد الفوز الكاسح الذي حققه برشلونة على إشبيلية، أمس الأحد، برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة معقدة ومهمة، الشوط الأول كان صعبًا، والخصم كان له عدة فرص، بدؤوا المباراة بالضغط، لكن تركوا مساحات قمنا باستغلالها وكانت المفتاح، إشبيلية دخل المباراة بقوة وخلق لنا مشكلات، خاصة على الأطراف، رغم أنه لعب مباراة الخميس الماضي. عندما يبادلونك الهجمات، الحل يكون بضربة قوية".
وعن طرد أراوخو وديمبلي، قال: "ربما لم يكن خطأ أراوخو يستحق الطرد في أول مشاركة له، ولا أعرف ما إذا كان على (الفار) مراجعة هذه اللقطات أم لا؟ طرد ديمبلي لغز، فلا أعرف ما قاله للحكم. بالنسبة لي، كنت بعيدا عن اللعبة، لكن لا أعتقد أنها تستحق احتساب خطأ على أراوخو. أعتقد أن قرار الحكم كان قاسيا". وأضاف:
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برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
برشلونة

مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
برشلونة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية في الليجا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الكامب نو، ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وسبق أن تواجه الفريقان في 150 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها البارسا الفوز في 82 مباراة مقابل 36 انتصارا للفريق الأندلسي، وانتهت 32 مواجهة بالتعادل، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 308 أهداف، واهتزت شباكه بـ191 هدفًا.
برشلونة‎

برشلونة يحقق فوزًا سهلا على خيتافى

نجح فريق برشلونة فى تحقيق الفوز على نظيره خيتافى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وجونيور فيربو. وشهدت المباراة أول تمريرة مساعدة من حارس مرمى الفريق الكتالونى تير شتجين والتى أدت لهدف برشلونة الأول بتوقيع لويس سواريز، ويعد هذا الفوز الحادى عشر للفريق الكتالونى فى تاريخ مواجهاته على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.
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