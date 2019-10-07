السعادة تغمر فالفيردي بعد الفوز على إشبيلية

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

برشلونة

غمرت السعادة إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد الفوز الكاسح الذي حققه برشلونة على إشبيلية، أمس الأحد، برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة معقدة ومهمة، الشوط الأول كان صعبًا، والخصم كان له عدة فرص، بدؤوا المباراة بالضغط، لكن تركوا مساحات قمنا باستغلالها وكانت المفتاح، إشبيلية دخل المباراة بقوة وخلق لنا مشكلات، خاصة على الأطراف، رغم أنه لعب مباراة الخميس الماضي. عندما يبادلونك الهجمات، الحل يكون بضربة قوية".

وعن طرد أراوخو وديمبلي، قال: "ربما لم يكن خطأ أراوخو يستحق الطرد في أول مشاركة له، ولا أعرف ما إذا كان على (الفار) مراجعة هذه اللقطات أم لا؟ طرد ديمبلي لغز، فلا أعرف ما قاله للحكم. بالنسبة لي، كنت بعيدا عن اللعبة، لكن لا أعتقد أنها تستحق احتساب خطأ على أراوخو. أعتقد أن قرار الحكم كان قاسيا". وأضاف:

وعن طرد أراوخو وديمبلي، قال: "ربما لم يكن خطأ أراوخو يستحق الطرد في أول مشاركة له، ولا أعرف ما إذا كان على (الفار) مراجعة هذه اللقطات أم لا؟ طرد ديمبلي لغز، فلا أعرف ما قاله للحكم. بالنسبة لي، كنت بعيدا عن اللعبة، لكن لا أعتقد أنها تستحق احتساب خطأ على أراوخو. أعتقد أن قرار الحكم كان قاسيا".



وأضاف: "يتعين علينا تحسين بعض الأمور، لكن كان من الضروري بالنسبة لنا تخطي إهدار النقاط في بداية الموسم، والذي كان غريبا، فنحن نريد دائمًا الفوز، كما فعلنا في دوري الأبطال واليوم، ومن الجيد أننا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن".



وبخصوص تألق تير شتيجن، قال فالفيردي: "من المهم جدا أن نملك حارس مرمى مثله، وضد إنتر ميلان تصدى لهدف أنقذنا وأبقانا في المباراة، وفعل ذلك مجددًا اليوم، ومن الصعب التغلب عليه في موقف رجل لرجل".