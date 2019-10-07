سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ننشر محاور خطة عمل «الشباب والرياضة» بالنواب

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
استعرضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أشرف رشاد، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وحددت اللجنة بالنسبة للمحور التشريعي استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017"، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب"، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".
ومشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للمجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب وهيئة ستاد القاهرة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للعام المالي 2020 -
اقرأ المزيد
مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر: طرد وحبس وغرامة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، الى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إلهامى-عجينة

إلهامي عجينة: استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة

قال إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك كارثة كبيرة يعاني منها الفلاح حاليا، إذ أنه لا يبيع قطنه ولا أرزه، والوزراء يتنصلون من المسئولية، كما أن وزير الرى قام بكارثة كبيرة، إذ نصب فخا للفلاحين، بعدم تحديده مناطق زراعة الأرز، وترك الفلاحين يخالفون ثم أقر مخالفات مالية ضخمة عليهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، إذ وجهت اللجنة تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تحاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.
طارق-شوقى-فى-مؤتمر-التعليم-فى-مصر (1)

التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (1)

التعليم: زيادة نصاب الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن المعلم الذي يتقدم للمسابقة متاح له استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لمدة 3 شهور حتى يناير المقبل، وإذا لم يستكمل سيتم اختيار أخر بدلا منه، فالشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول في قواعد الاختيار والمفاضلة، مضيفا أن معلم التربية الرياضية يجب أن يكون لدية عضوية في الاتحادات الرياضية للتعاقد معه، وأن عجز المعلمين والذى وصل إلى 320 الف تراكمات منذ سنوات طويلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
في عيد الأم.. أفضل الهدايا لمُدرسة طفلك1

تعليم النواب: حظر الواجبات المدرسية قرار صائب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن طبيعة المرحلة العمرية لرياض الأطفال، تتطلب الأنشطة وليس الواجبات المنزلية، مشيرا إلى أن الطفل بحاجة إلى تعلم المشاركة النشطة مع الآخرين صغارا وكبارا، وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع، مشيدا بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال، إذ أن الدراسات أثبتت عدم جدواها بالنسبة للطفل بالإضافة إلى أنها تشكل عبئا على الأطفال المتعسرين، وتسبب الملل للمتفوقين.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

نائب: وزارة الزراعة لم تصل إلى جميع قرى مصر

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العديد من المشكلات تواجه الزراعة في الوقت الحالي، على رأسها نقص أعداد المرشدين وضعف الإمكانات المتوافرة، إذ أن وزارة الزراعة لم تتمكن من الوصول إلى جميع قرى مصر، إضافة الى عدم تطبيق منظومة الكارت الذكي، الذي تم إطلاقه لخدمة الفلاح وتيسير حصوله على الأسمدة بشكل أسهل، وكذلك منظومة تطوير الري الحقلي المتبعة منذ عدة سنوات في عدد من محافظات الجمهورية بها بعض الخلل، الذي انعكس أثره على الفلاح نتيجة فرض ضرائب عقارية، جراء تطبيق المنظومة، لكن المزارعين لم يستفيدوا منها شيئا.
مصر-للطيران (2)

موعد تطبيق سياسة السماوات المفتوحة في طلب إحاطة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بشأن تطبيق سياسة السماوات المفتوحة في مجال الطيران، وذلك في إطار تأكيد رئيس الوزراء وحرصه على متابعة تنفيذ سياسة السماوات المفتوحة في النقل الجوي في مصر، من خلال وضع ضوابط وأحكام تنظيمية لها، إذ تعتمد هذه السياسة على إزالة القيود المفروضة على دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين دولتين، وحقوق النقل والتعريفة.
طلاب

نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية حفاظا على صحة الطلاب، قائلا إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية، والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس، الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب صحة الطلاب، إذ أن الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، دون التأكد من مدى صلاحيتها، والطلاب أصبحوا يقضون أكثر من ثلثي يومهم في المدرسة فيعتمدون بشكل كبير على تلك الأغذية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]