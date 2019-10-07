ننشر محاور خطة عمل «الشباب والرياضة» بالنواب

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

استعرضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أشرف رشاد، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وحددت اللجنة بالنسبة للمحور التشريعي استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017"، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب"، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".

ومشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للمجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب وهيئة ستاد القاهرة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للعام المالي 2020 -