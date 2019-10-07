ننشر محاور خطة عمل «الشباب والرياضة» بالنواب
تحرير:أحمد جاد
٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
استعرضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أشرف رشاد، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وحددت اللجنة بالنسبة للمحور التشريعي استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017"، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب"، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".
ومشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للمجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب وهيئة ستاد القاهرة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للعام المالي 2020 -
ومشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة للمجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب وهيئة ستاد القاهرة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للعام المالي 2020 - 2021، إضافة إلى الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.
وبالنسبة للمحور الرقابي، قالت اللجنة إنها ستستمر في مناقشة جميع طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة المحالة إليها، إضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على بعض الهيئات العامة الخدمية في مجالي الشباب والرياضة، فضلا عن متابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة في الموضوعات المختلفة التى ناقشتها خلال الأدوار السابقة، ومدى التزام وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ خطتها الاستثمارية بما تتضمنه من مشروعات.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستتابع الاستعدادت الخاصة بألومبياد طوكيو 2020، لإزالة أي معوقات تواجه المنتخبات الوطنية المشاركة، وكذلك الاستعدادت المصرية لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة، ومنها كأس الأمم الإفريقية للمنتخب الأوليمبي للناشئين وكأس العالم للجمباز.
ولفتت إلى أنها ستعمل على مجابهة مخاطر الشائعات والأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوعية بتأثيرها السلبي على مؤسسات الدولة، وتحصين الشباب من الانسياق وراءها، إضافة إلى ملف عودة الجماهير إلى الملاعب في ضوء حجز تذاكر المباريات، والمشكلات والمعوقات التي تواجه إعداد وتأهيل الأبطال الرياضين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، فضلا عن تفعيل العقوبات الواردة في قانون الرياضة والإعلام الرياضي.
وتناقش اللجنة استغلال السياحة الرياضية في إقامة بطولات دولية، وأزمة تشفير المباريات التي تحرم المواطن البسيط من متعة مشاهدة مباريات كرة القدم، ومشكلات مراكز الشباب في محافظات الصعيد، ومنظومة إعداد النشء والشباب، ودراسة السلوب الأمثل لتجنب المشحانات الرياضية، فضلا عن زيارات ميدانية تتعلق بالموضوعات المحالة إليها.