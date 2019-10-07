كاتب كويتي: الإخوان يريدون حرق مصر للعودة للحكم

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

جماعة الإخوان الإرهابية - صورة أرشيفية

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الصراف، اليوم الإثنين، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يسعى لحرق مصر بأكملها، وقتل أكبر عدد من مواطنيها وسياحها، من أجل عودتهم لحكم، لم يستحقوا شرف الاحتفاظ به طويلا، مضيفا أن ما يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر من تخريب، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، يؤكد أنهم ليسوا فقط على استعداد لإفشال خططه المتعلقة بتطوير وتنمية مصر واستقرارها، بل يبدو واضحا أنهم على أتم الاستعداد، وسعوا ويسعون لحرق مصر بأكملها، جاء ذلك في مقاله اليومي بجريدة (القبس) الكويتية تحت عنوان (يا ريس عبد الفتاح .. نحن معاك).

وأشار الصراف إلى أن الإخوان فشلوا خلال 90 عاما، في تقديم أي تصور واضح للكيفية التي يودون فيها ممارسة الحكم، كما لم تبين قيادتها يوما، موقفها الحالي من الديمقراطية، ومن نظام الأحزاب، فضلا عن مواقف وكتابات مؤسسها حسن البنا، التي حرم فيها الديمقراطية والأحزاب، مع ضرورة السعي للوصول للسلطة، لافتا إلى أن