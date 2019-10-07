رياضة

ماتيب أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ«البريميرليج»

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
ليفربول
ليفربول
توج المدافع الكاميروني جويل ماتيب، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، والتي تعتمد على التصويت الجماهيري، وتفوق ماتيب في الفوز بتلك الجائزة على كل من المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، واللاعب الإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث، والبرتغالي ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر سيتي، إضافة إلى كل من متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الجزائري رياض محرز، لاعبى مانشستر سيتي.
وشارك ماتيب في مباريات ليفربول الثلاث خلال الشهر الماضي أمام نيوكاسل يونايتد، وتشيلسي وشيفيلد، ولم يسجل ولم يصنع. وتمكن ماتيب في تلك المباريات من الفوز بـ25 صراعا هوائيا إلى جانب القيام بـ213 تمريرة صحيحة. وفي تلك المباريات، تغلب ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 3-1، وتغلب على تشيلسي بنتيجة 2-1، إلى جانب
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محمد صلاح (1.) (2)

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