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إحالة قانوني المرور والإيجار القديم للجان المختصة

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 آخرين بشأن مجلس الشيوخ.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعي و60 آخرين بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأيضا أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم
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تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر: طرد وحبس وغرامة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، الى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
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إلهامي عجينة: استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة

قال إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك كارثة كبيرة يعاني منها الفلاح حاليا، إذ أنه لا يبيع قطنه ولا أرزه، والوزراء يتنصلون من المسئولية، كما أن وزير الرى قام بكارثة كبيرة، إذ نصب فخا للفلاحين، بعدم تحديده مناطق زراعة الأرز، وترك الفلاحين يخالفون ثم أقر مخالفات مالية ضخمة عليهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، إذ وجهت اللجنة تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تحاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.
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التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
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التعليم: زيادة نصاب الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن المعلم الذي يتقدم للمسابقة متاح له استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لمدة 3 شهور حتى يناير المقبل، وإذا لم يستكمل سيتم اختيار أخر بدلا منه، فالشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول في قواعد الاختيار والمفاضلة، مضيفا أن معلم التربية الرياضية يجب أن يكون لدية عضوية في الاتحادات الرياضية للتعاقد معه، وأن عجز المعلمين والذى وصل إلى 320 الف تراكمات منذ سنوات طويلة.
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عبد العال: ثورة البرلمان لن تهدأ.. والحقيقة هتوصل للمواطن

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج له البعض بأن ما جاء في جلسة الأمس من انتقادات للحكومة الهدف منه "محاولة تنييم الناس"، قائلا: ثورة المجلس لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين، وأي مواطن هيقصر لن نصمت عليه". وأعلن أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق. وأشار إلى أن لغة اجتزاء الحديث أمر غير مقبول، لاسيما أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية. وأكد، أن قطار الدولة نحو التقدم انطلق، قائلا: "لن نسمع لأحد فالقطار انطلق للهدف الأمثل، وهو تطوير الوطن، ولن نتكلم إلا بقوة في الداخل والخارج".
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اختيار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب

أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها. وشغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال، قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي وقدم الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، قائلا: "أنا سعيد لأن المستشار فوزي تلميذي، ولأني من اكتشفته في لجنة وضع الدستور ووجدته ملما بأمانة بمبادئ القانون المدني والأمريكي".
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عبد العال يتوسط للسماح لنائب محبوس لحضور جنازة زوجته

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، أنه سيتواصل مع النائب العام، للسماح للنائب المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة، صلاح عيسى، بحضور جنازة زوجته التي توفت اليوم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بناءً على طلب نواب الإسكندرية، وفد من البرلمان يتوجه لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة النائب المذكور، موضحا أنه القاضي جدد حبس النائب على ذمة القضية ولا يمكن التدخل في عمل القضاء.
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عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.
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