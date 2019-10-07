إحالة قانوني المرور والإيجار القديم للجان المختصة

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 آخرين بشأن مجلس الشيوخ.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعي و60 آخرين بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأيضا أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم