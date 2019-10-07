النواب يدين تخاذل الحكومة تجاه مشاكل الفلاح والزراعة

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

دانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الجديد، برئاسة النائب هشام الحصرى، تخاذل الحكومة والمسئولين تجاه مشكلات الفلاح وقطاع الزراعة. وقال هشام الحصري، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسئول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة، لمواجهة تقاعس أي مسئول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والرى، موضحا أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم.

وذكر الحصري، أن ذلك يأتي خاصة بعدما وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بحسم المشكلات وعدم السماح للحكومة بتصدير المشكلات.من جانبه، ذكر مجدى ملك وكيل اللجنة: "للأسف تحدثنا كثيرا من قبل عن مشكلات المزارعين، ولم يتم حسم لأى شيء، سيحاسبنا الشعب إذا لم نتخذ خطوات جادة"، مضيفا: "مشكلات قطاع الزراعة