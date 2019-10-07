هيكل: عودة وزارة الإعلام لا يتعارض مع الدستور

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

أسامة هيكل - صورة أرشيفية

قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن الدستور لم يمنع ذلك وجود وزارة للإعلام، وإن هذه رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لكن في الماضى وزير الإعلام كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن في الوقت الحالي سيأتي وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية، مضيفا أنه في حالة عودة منصب وزير الإعلام عليه أن يضع سياسة إعلامية برؤية جديدة وإعلام بمفهوم جديد يضع سياسة إعلامية للدولة.

من ناحية أخرى، ذكر رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن الجزيرة لم تلتزم أبدا بالسياقات المهنية خلال تغطيتها للأحداث في مصر، وأنها تخاطب الدول العربية بطريقة، والمجتمع الدولي بطريقة أخرى، وأن لها مآرب في كل دولة، متابعا: "مفيش طفل صغير فى مصر مش عارف إنها بتستهدف أمن بلدنا، وإنها هتشوه أي نظام مصري