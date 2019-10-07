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هيكل: عودة وزارة الإعلام لا يتعارض مع الدستور

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
أسامة هيكل - صورة أرشيفية
أسامة هيكل - صورة أرشيفية
قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن الدستور لم يمنع ذلك وجود وزارة للإعلام، وإن هذه رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لكن في الماضى وزير الإعلام كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن في الوقت الحالي سيأتي وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية، مضيفا أنه في حالة عودة منصب وزير الإعلام عليه أن يضع سياسة إعلامية برؤية جديدة وإعلام بمفهوم جديد يضع سياسة إعلامية للدولة.
من ناحية أخرى، ذكر رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن الجزيرة لم تلتزم أبدا بالسياقات المهنية خلال تغطيتها للأحداث في مصر، وأنها تخاطب الدول العربية بطريقة، والمجتمع الدولي بطريقة أخرى، وأن لها مآرب في كل دولة، متابعا: "مفيش طفل صغير فى مصر مش عارف إنها بتستهدف أمن بلدنا، وإنها هتشوه أي نظام مصري
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تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر: طرد وحبس وغرامة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، الى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
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إلهامي عجينة: استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة

قال إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك كارثة كبيرة يعاني منها الفلاح حاليا، إذ أنه لا يبيع قطنه ولا أرزه، والوزراء يتنصلون من المسئولية، كما أن وزير الرى قام بكارثة كبيرة، إذ نصب فخا للفلاحين، بعدم تحديده مناطق زراعة الأرز، وترك الفلاحين يخالفون ثم أقر مخالفات مالية ضخمة عليهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، إذ وجهت اللجنة تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تحاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.
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التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
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التعليم: زيادة نصاب الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن المعلم الذي يتقدم للمسابقة متاح له استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لمدة 3 شهور حتى يناير المقبل، وإذا لم يستكمل سيتم اختيار أخر بدلا منه، فالشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول في قواعد الاختيار والمفاضلة، مضيفا أن معلم التربية الرياضية يجب أن يكون لدية عضوية في الاتحادات الرياضية للتعاقد معه، وأن عجز المعلمين والذى وصل إلى 320 الف تراكمات منذ سنوات طويلة.
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مطالبات بالنواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة، في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.
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اختيار محمود فوزي أمينا عاما لمجلس النواب

أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأعضاء باختيار هيئة المكتب للمستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها. وشغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال، قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي وقدم الشكر للمستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس، قائلا: "أنا سعيد لأن المستشار فوزي تلميذي، ولأني من اكتشفته في لجنة وضع الدستور ووجدته ملما بأمانة بمبادئ القانون المدني والأمريكي".
نهر النيل

البرلمان: إهمال المراسي سبب عشوائية المراكب النيلية

قال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن النقل النهرى منظومة لا يمكن الاستهانة بها، لكنها حتى الآن لم تستغل حق استغلالها، إضافة إلى معاناتها من عدة مشكلات على رأسها عشوائية المراكب المتكدسة على ضفاف النيل، موضحا أن الدولة أعلنت في عام 2015 عن رؤيتها الشاملة لتطوير النقل النهري ونقل مكان المراكب النيلية المتواجدة في محيط ميدان التحرير وماسبيرو إلى منطقة الساحل، إلى جانب إنشاء عدد من المراسى النيلية، إلا أننا لم نلحظ أي تغير واستمرت عشوائية المراكب النيلية وتكدسها بشكل يؤذي النظر ويحجب رؤية النيل.
في عيد الأم.. أفضل الهدايا لمُدرسة طفلك1

تعليم النواب: حظر الواجبات المدرسية قرار صائب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن طبيعة المرحلة العمرية لرياض الأطفال، تتطلب الأنشطة وليس الواجبات المنزلية، مشيرا إلى أن الطفل بحاجة إلى تعلم المشاركة النشطة مع الآخرين صغارا وكبارا، وتعلم كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من الأسرة والروضة والمجتمع، مشيدا بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال، إذ أن الدراسات أثبتت عدم جدواها بالنسبة للطفل بالإضافة إلى أنها تشكل عبئا على الأطفال المتعسرين، وتسبب الملل للمتفوقين.
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