جريمة

سقوط 51 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
حملة أمنية
حملة أمنية
نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 51 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (3910 جرامات حشيش- 974 قرصا مخدرا- 160 جرام هيروين- 120
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جثة

انتحار طالب في المنيا بسبب المذاكرة

انتحر طالب في الصف الثالث الإعدادي داخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، باستخدام حزام شنطته المدرسية، بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وحاول آخر قتل عامل داخل مركز مطاي، بسبب خلافات مالية، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو قرقاص العام بوصول "أ. هـ. س" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة.
الاهرامات

ضبط 3 متهمين بمضايقة السياح في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
اشارة-مرور (1)

مرور الجيزة تتصدى لـ42 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

حملات انضباطية متواصلة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق؛ بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2443 مخالفة مرورية متنوعة.
خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 18 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تطارد تجار الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط 42 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وتضبط 49 متهما بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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