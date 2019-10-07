سقوط 51 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

حملة أمنية

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 51 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (3910 جرامات حشيش- 974 قرصا مخدرا- 160 جرام هيروين- 120

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 51 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (3910 جرامات حشيش- 974 قرصا مخدرا- 160 جرام هيروين- 120 جرام شادو- 380 جرام إستروكس- 2670 جرام بانجو).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 16 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 9 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجتان و4 بنادق خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم و63 طلقة مختلفة الأعيرة.



