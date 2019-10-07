أسعار الذهب تنخفض جنيهين خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 682 جنيهًا. عيار 24: 779 جنيهًا. عيار 18: 585 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5456 جنيها. وارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم، وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية بقيمة طفيفة بلغت 0.1% إلى 1505.38 دولار للأوقية، كما زاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات