مرور الجيزة تتصدى لـ42 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

حملة مرورية

حملات انضباطية متواصلة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق؛ بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2443 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ42 موقفا عشوائيا، وتحرير 46 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و25 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 00 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 135 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 60 مخالفة، كما تم حجز

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ42 موقفا عشوائيا، وتحرير 46 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و25 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ 00 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 135 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 60 مخالفة، كما تم حجز 18 سيارة مخالفة و8 مركبات "توك توك".



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.



