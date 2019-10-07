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مطالبات بزراعة مجلس النواب لزيارة البرلمان الإثيوبي

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أكد نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على ضرورة تبني اللجنة ملفات ومشكلات المزارعين، خلال الفترة المقبلة، للعمل على حسمها ورفع معاناه الفلاحين، إذ أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل حاسم ملفات المبيدات المغشوشة، وأسعار المحاصيل خاصة القطن والأرز والثروة الحيوانية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول بدور الانعقاد الجديد، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة. وقال النائب محمود هيبة، إن ملف المبيدات المغشوشة يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف.
وأضاف هيبة أن ملف تسعير المحاصيل لا بد من تفعيله، إذ أن الفلاح لم يعد يستطيع تسويق محاصيله، وحقوق الفلاحين أمانة في رقبتنا، كما أن أيضا ملف مياه الري وما يعانيه من سوء إدارة توزيع، بسبب عدم التنظيم الإداري يحتاج إلى وقفة.وطالب النائب رائف تمراز، بتطبيق المادة 29 من الدستور المتعلقة بتحديد سعر المحاصيل،
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تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر: طرد وحبس وغرامة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، الى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
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إلهامي عجينة: استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة

قال إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك كارثة كبيرة يعاني منها الفلاح حاليا، إذ أنه لا يبيع قطنه ولا أرزه، والوزراء يتنصلون من المسئولية، كما أن وزير الرى قام بكارثة كبيرة، إذ نصب فخا للفلاحين، بعدم تحديده مناطق زراعة الأرز، وترك الفلاحين يخالفون ثم أقر مخالفات مالية ضخمة عليهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، إذ وجهت اللجنة تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تحاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.
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التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
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التعليم: زيادة نصاب الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن المعلم الذي يتقدم للمسابقة متاح له استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لمدة 3 شهور حتى يناير المقبل، وإذا لم يستكمل سيتم اختيار أخر بدلا منه، فالشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول في قواعد الاختيار والمفاضلة، مضيفا أن معلم التربية الرياضية يجب أن يكون لدية عضوية في الاتحادات الرياضية للتعاقد معه، وأن عجز المعلمين والذى وصل إلى 320 الف تراكمات منذ سنوات طويلة.
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نائب يطالب بشاشات إلكترونية تحمل بيانات السائق والأجرة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوجود شاشات إلكترونية تحمل بيانات المركبة والسائق والسرعة والأجرة المستحقة بسيارات الأجرة، قائلا إن النقل البري يعاني من عدة مشكلات منذ سنوات عديدة، وتحديدا سيارات الأجرة وظهور شركات مثل "أوبر وكريم" ودخولها السوق المصرية بقوة، ما أثر بالتأكيد على التاكسي الأبيض واشعل الحرب بينهما، وما يميز الشركات الخاصة توفر قدر كبير من الأمان والخصوصية للمستهلك على عكس التاكسي الأبيض الذي أثير حوله الكثير من الشكوك من حيث وجود تلاعب كبير يتم من جانب بعض السائقين، ودون مراجعة أو محاسبة سيضيع حق المواطن.
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المخاطر الكارثية للبلاستيك في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطة الدولة، في الحد من استخدام البلاستيك في حياتنا، والانتباه إلى المخاطر الكارثية التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التى تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته، مضيفا أن هناك دراسات علمية دولية أكدت أن الإنسان يتناول 50 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة سنويا خلال وجبات الطعام.
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نائب يطالب مؤسسات الدولة بالرد على أكاذيب الإخوان

شن محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية ومواليها، قائلا إن هناك حملة ممنهجة تقوم بها الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن، وتستغل في سبيل ذلك السوشيال ميديا بشكل كبير وتعتمد على تكثيف الدعايا السلبية في فترة قليلة، والنيل من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب ليوضحوا للمواطن حقيقة الأكاذيب والاشعاعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الدولة ومؤسساتها.
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شكري يسافر نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها أيضا عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية، خلال زيارته إلى نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ضمن وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة.
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