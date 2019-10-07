عبد العال: لن نسمح بحضور أقل من 5 وزراء الجلسة عامة

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

شن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب غياب الوزراء عن جلسات المجلس، قائلا: "لن نسمح بحضور أقل من 5 وزراء في كل جلسة عامة للبرلمان". جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، في أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبات التعديات على أراضي الدولة. ورفض علي عبد العال، أن يقتصر حضور نواب أو مساعدي أي وزير، قائلا: "لن نقبل بحضور مندوب عن الوزير، لكن لا بد من حضور أي وزير طالما يستدعي الأمر ذلك".

وأكد عبد العال أن كل الوزراء ملزمون بحضور الجلسات، باستثناء بعض الوزراء ممن تقع عليهم أعباء كبيرة لا تسمح لهم بالحضور.في سياق آخر، دعا إلى التواصل مع المواطنين في دوائرهم خاصة الشباب بشكل دوري، لإزالة كل ما يعلق في آذهانهم من معلومات مغلوطة وعن الظروف التى تمر بها البلاد.ووجه حديثه للنواب: "تكلموا مع