جنش يعتذر لجماهير الزمالك: «نحن أسرة واحدة»

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

جنش

قدم محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره للجماهير البيضاء، بسبب الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشره على حسابه بموقع «إنستجرام»، قبل الدخول في مناوشات كلامية مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «نحن أسرة واحدة في الزمالك، كنت أريد مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي، في وقت سابق، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف، تواصلت معه ووعدني بتعديل عقدي، لهذا تم تأخير منحي مقدم التعاقد».

وأوضح جنش: «أشكر رئيس النادي بكل تأكيد، هو يعلم أنني أريد الاستمرار في الزمالك، وهو نجح في أن يجعلني أظل لأطول فترة بالفريق، وأعتذر لجماهير نادي الزمالك، نحن أسرة واحدة». وكشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية

وأوضح جنش: «أشكر رئيس النادي بكل تأكيد، هو يعلم أنني أريد الاستمرار في الزمالك، وهو نجح في أن يجعلني أظل لأطول فترة بالفريق، وأعتذر لجماهير نادي الزمالك، نحن أسرة واحدة».



وكشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في وقت سابق: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث، وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير».



وكانت أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه «جنش» عبر «إنستجرام» وقال فيه: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، دمتم لى خير إخوة».