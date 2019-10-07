رياضة

جنش يعتذر لجماهير الزمالك: «نحن أسرة واحدة»

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
جنش
جنش
قدم محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره للجماهير البيضاء، بسبب الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشره على حسابه بموقع «إنستجرام»، قبل الدخول في مناوشات كلامية مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «نحن أسرة واحدة في الزمالك، كنت أريد مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي، في وقت سابق، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف، تواصلت معه ووعدني بتعديل عقدي، لهذا تم تأخير منحي مقدم التعاقد».
وأوضح جنش: «أشكر رئيس النادي بكل تأكيد، هو يعلم أنني أريد الاستمرار في الزمالك، وهو نجح في أن يجعلني أظل لأطول فترة بالفريق، وأعتذر لجماهير نادي الزمالك، نحن أسرة واحدة». وكشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية
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ماتيب أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ«البريميرليج»

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السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادي مصر

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جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
حمد -حسام- ميدو

ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة على، أزمة التصريحات المتبادلة بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة صدى البلد، قائلًا: ""كنت أتمنى عدم حدوث هذا الموقف، ولكن لا يجب النظر لسلبيات أمير فقط، وإنما لإيجابياته أيضًا إذ أعاد تنظيم الأمور الإعلامية داخل النادي، وأصبح لديه منظومة مسيطر عليها بشكل جيد، وهذه كانت مشاكل تواجه الفريق منذ فترة".
محمود جنش

مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
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