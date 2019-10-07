شوقي: فصل 1070 معلما لهم انتماءات.. ولا يصلحوا للعمل

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

طارق شوقي وزير التعليم

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، المعلمين احتفالا بيوم المعلم العالمي، موضحا أن هناك عمل كبير يتم في المناهج والاتاحة والكثافات والتقييم ويبقى في القلب المعلمون، مضيفا أن نظام التعليم الجديد بدأ العام الماضي ووصل إلى الصف الثاني الابتدائي والثاني الثانوي هذا العام، إذ أن فلسفة تطوير التعليم والمناهج تكمن في بحث المشكلات سواء الكثافات أو عجز المعلمين، وهذه المشكلات موجودة والوزارة تسعى لحلها من الجزور، كما أن قطاع المعلمين يتم فيه إصلاح أمور إدارية كثيرة تتعلق بمستقبل المعلمين.

وأوضح شوقي أن هذه المشكلات لها تاريخ، وتضع الوزارة تصور حول حلول هذه المشكلات والتمويل الازم لها، إذ أن المشكلة في التعليم ليست في وزير، لكن في مشكلات متراكمة والوزارة حاليا تسعى لحلها جميعا، قائلا إنه تم إنشاء مجلة لفتح باب حوار مع المعلمين، نظرا لكثرة المشكلات والشائعات، كما يتم إطلاق البوابة الإلكترونية