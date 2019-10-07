كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

أزمة تصريحات مرتضى منصور ضد محمود الخطيب أدت إلى وجود حالة احتقان بين الجماهير في وقت يسعى فيه الاتحاد المصري لكرة القدم لعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات

تحرير:كريم مليم ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

اشتعلت نار الفتنة بين الجماهير على موقعى التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، بعد التصريحات النارية التي خرج بها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وهو ما يشير إلى تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، خوفًا من وقوع كارثة جديدة بعد حادثتي "أحداث استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من المارد الأحمر في الأول من فبراير لعام 2012، والدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من القلعة البيضاء في الثامن من فبراير لعام 2015.

بداية الأزمة كانت في 28 سبتمبر الماضي، حين هاجم مرتضى منصور، محمود الخطيب، واتهمه بأنه أعاد الألتراس من جديد للملاعب، وسيكونون سببًا في منع الجماهير مجددًا من دخول المباريات. ثم جدد رئيس الزمالك هجومه ضد محمود الخطيب، في 30 سبتمبر، بعد تغريدة نشرها إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير المجلة الرسمية الناطقة

القيعي يثير الجدل

بداية الأزمة كانت في 28 سبتمبر الماضي، حين هاجم مرتضى منصور، محمود الخطيب، واتهمه بأنه أعاد الألتراس من جديد للملاعب، وسيكونون سببًا في منع الجماهير مجددًا من دخول المباريات.ثم جدد رئيس الزمالك هجومه ضد محمود الخطيب، في 30 سبتمبر، بعد تغريدة نشرها إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير المجلة الرسمية الناطقة باسم القلعة الحمراء، ومقدم برنامج "ملك وكتابة" الذي يذاع عبر قناة النادي الأهلي.المنيسي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال خلالها إنه جاء اليوم الذي يتسابق الجانب السنغالي لإثبات بالصورة أن مصر بلد الأمن والأمان وهو ما فجر غضب رئيس الزمالك وجعله يشن هجومًا حادا ضد الأهلي وإدارته والمنيسي الذي حذف التغريدة.ورفض جينيراسيون فوت السنغالي خوض لقاء إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك في ملعب برج العرب بالإسكندرية وطلب إقامة المباراة كما هو مقرر بملعب بتروسبورت بالقاهرة لعدم وجود دواعٍ أمنية لنقل اللقاء كما أعلن الزمالك، بدليل إقامة 3 مباريات في الدوري المصري في نفس اليوم بالقاهرة.وقال رئيس الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية: "الأهلي ليس طرفا في الأمر، وأطالب الخطيب بإيقاف هذه الاستفزازات وسأفضح أمورًا كثيرة إذا تطلب ذلك".وأضاف أن الأهلي نفسه انتقل لمواجهة كانوسبورت بطل غينيا الاستوائية من القاهرة للإسكندرية لدواعٍ أمنية متسائلا: "لماذا لا يواجه الأهلي فريق المصري في القاهرة؟ ولماذا يلعب الإسماعيلي ضد الأهلي خارج الإسماعيلية؟ كلها أسباب أمنية".

وفي 30 سبتمبر، أثار عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة، جدلا واسعا بعدما أدلى بتصريحات أكد خلالها أن ما فعله نادي جينيراسيون فوت في أزمة مباراته مع الزمالك، يستحق الشكر وليس الهجوم.





وقال القيعي عبر قناة الأهلي إن النادي السنغالي أثبت للعالم أن مصر آمنة، والأمور لا تستدعي نقل المباراة، موضحا أن تفكير جينيراسيون في زيارة المتحف المصري للترويج للسياحة أمر يستحق الشكر وليس الهجوم، وأضاف: "ما فعله مسؤولو نادي جينيراسيون هو الصواب، خاصة أن الحالة الأمنية في مصر مستقرة".



ثم خرج رئيس نادي الزمالك من جديد وفتح النار على محمود الخطيب، واتهم مرتضى منصور أخت الخطيب باتهامات تخص الشرف، في واقعة ليست الأولى له عبر الفضائيات.





الأهلي يلاحق مرتضى بشكاوى رسمية لـ10 جهات

وبعد ذلك الهجوم العنيف أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، في الأول من أكتوبر، عن ملاحقة رئيس نادي الزمالك، والتقدم بشكاوى رسمية ضده لعدد من مؤسسات الدولة المصرية.



وكشف الأهلي في بيانه، أنه تقدم بشكاوى رسمية لكل من رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومستشار النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم والهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.





وأوضح الأهلي، في بيانه أن قرار التقدم بشكاوى رسمية وملاحقة رئيس الزمالك، جاء بعد عدد من التجاوزات المكررة من مرتضى منصور، ضد إدارة الأحمر ورئيسه محمود الخطيب.





آل الشيخ يدعم الخطيب

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، دعمه لمحمود الخطيب، في أزمة تعرض الأخير لهجوم شرس من جانب مرتضى منصور.





وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الكابتن الخطيب له وعليه، نتفق ونختلف، لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام".





شوبير يشكر تركي آل الشيخ

ومن ثم وجه أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري السابق، الشكر لتركي آل الشيخ، بعد مساندته ودعمه لمحمود الخطيب، في أزمة هجوم مرتضى منصور ضده.





وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا على أخلاق الفرسان رغم الخلاف"، ردا على ما كتبه آل الشيخ دعمًا لمحمود الخطيب.





القيعي: موقف آل الشيخ نبيل

مرتضى: شكاوى الأهلي لن تهز شعرة برأسي

وتغنى عدلي القيعي بموقف تركي آل الشيخ، وذلك بعد أن رفض تصريحات مرتضى منصور ضد محمود الخطيب، وقال القيعي عبر تصريحات متلفزة: "موقف آل الشيخ نبيل ومحترم ويتميز بالشهامة، ورغم وجود خلاف بيننا فإنه عبر عن رأيه الرافض للتجاوزات والخروج عن النص".وأشار إلى أن تصريحاته بخصوص توجيه الشكر لجينيراسيون فوت، أساء البعض فهمها، موضحا أن تصريحاته لن تضر الزمالك، لأن الفريق الأبيض ليس طرفًا في الأزمة بين الاتحاد الإفريقي والفريق السنغالي، وأوضح أنه أراد توجيه الشكر للفريق السنغالي، لأنه أثبت أمام العالم أن مصر بلد الأمن والأمان.

ورد مرتضى منصور على البيان الصادر من جانب النادي الأهلي بتقديم شكاوى رسمية ضده لعدة جهات على رأسها رئاسة الجمهورية، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "البيان الصادر من الأهلي لن يهز شعرة في رأسي، وعلى مسؤولي الأهلي أن يبتعدوا عن الحديث عن الزمالك، حتى أنهي تصريحاتي ضدهم".



وأضاف رئيس الزمالك: "هم من تحدثوا عن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، فكان طبيعيا أن أرد بقوة، وهم من تجاوزوا وطالبوا بالكشف على قواي العقلية".

أزمة تصريحات مرتضى منصور ضد محمود الخطيب، أدت إلى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور هاشتاجات أظهرت حالة الاحتقان بين الجماهير في وقت يسعى فيه الاتحاد المصري لكرة القدم، لعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات، إلا أن مساعي الجبلاية قد لا تنجح، خاصة أن المباراة المقبلة في الدوري ستقام بين قطبي الكرة المصرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.