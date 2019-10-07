رياضة

كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

أزمة تصريحات مرتضى منصور ضد محمود الخطيب أدت إلى وجود حالة احتقان بين الجماهير في وقت يسعى فيه الاتحاد المصري لكرة القدم لعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات
تحرير:كريم مليم ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
اشتعلت نار الفتنة بين الجماهير على موقعى التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، بعد التصريحات النارية التي خرج بها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وهو ما يشير إلى تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، خوفًا من وقوع كارثة جديدة بعد حادثتي "أحداث استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من المارد الأحمر في الأول من فبراير لعام 2012، والدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من القلعة البيضاء في الثامن من فبراير لعام 2015.
بداية الأزمة كانت في 28 سبتمبر الماضي، حين هاجم مرتضى منصور، محمود الخطيب، واتهمه بأنه أعاد الألتراس من جديد للملاعب، وسيكونون سببًا في منع الجماهير مجددًا من دخول المباريات. ثم جدد رئيس الزمالك هجومه ضد محمود الخطيب، في 30 سبتمبر، بعد تغريدة نشرها إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير المجلة الرسمية الناطقة
اقرأ المزيد
منتخب-إنجلترا‎

الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
عثمان-ديمبلي (1)

برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
اقرأ المزيد من الأخبار
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
ميتشو

كيف هاجم نجوم الزمالك القدامى ميتشو؟

انقلبت جماهير الزمالك وبعض نجوم القلعة البيضاء السابقين على المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو"، بعد التعادل مع إف سي مصر. وانتقد فاروق جعفر، مدرب الزمالك الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية، طريقة إعداد ميتشو للمباراة، مؤكدا أنه اهتم بشكل زائد بلقاء الأهلي في الجولة المقبلة، ولكنه رفض فكرة إجراء تغييرات في الجهاز الفني وطالب بتوفير الاستقرار. وأكد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض كان بحاجة إلى حسم اللقاء مبكرا من أجل تحقيق الفوز على حساب إف سي مصر، مشيرا إلى أن الأبيض قادر على تصحيح المسار بشرط استعادة الروح القتالية.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يحدد موعد رحيل الصربي ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لن يرحل عن الفريق إلا في نهاية الموسم، وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب تعادل فريقه مع إف سي مصر في الدوري الممتاز، أن ميتشو هو نفس المدرب الذي كان الجميع يشيد به منذ أقل من شهر، حين توج بكأس مصر، وأردف: "عقدت جلسة مع ميتشو بعد المباراة، لمعرفة أسباب الأداء الباهت والتعادل المؤسف، ووضعنا خطة لتصحيح المسار سريعًا، وأؤكد أنه لن يرحل إلا بنهاية الموسم".
مرتضى منصور - ميتشو

كواليس جلسة مرتضى مع ميتشو بعد التعادل أمام نادي مصر

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمناقشة أسباب التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما، مساء أمس الأحد، على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الزمالك بهدف مبكر عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 15، وتعادل إف سي مصر في الدقيقة 45+2، بهدف سجله المهاجم عمر الحبشي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]