أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في البنوك

قررت البنوك خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية المتمثلة في حسابات التوفير وشهادات الادخار عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 1% ومنها البنك الأهلي، وبنك مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

أعلن عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك وفقا لسعر الكوريدور المعلن من قبَل البنك المركزى المصرى، عقب قيامه بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت، سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.

ونعرض فى هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير فى البنوك وفقا لما يلى: البنك الأهلي المصري قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار الفائدة 0.5% على جميع شرائح حساب التوفير العادي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه إلى 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد بدايةً

ونعرض فى هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير فى البنوك وفقا لما يلى:

البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار الفائدة 0.5% على جميع شرائح حساب التوفير العادي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه إلى 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد بدايةً من 3 آلاف جنيه.

-الشريحة الأولى من 3 إلى 5 آلاف جنيه: سعر الفائدة 6.85% شهريا، 6.9% ربع سنوي، 7% نصف سنوي، 7.7% سنويا.

-الشريحة الثانية من 5 إلى 100 ألف جنيه: سعر الفائدة 7.55% شهريا، 7.65% ربع سنوي، 7.75% نصف سنوي، 8% سنويا.

-الشريحة الثالثة من 100 إلى 500 ألف جنيه: سعر الفائدة 8.5% شهريا، 8.8% ربع سنوي، 8.5% نصف سنوي، 8.75% سنويا.

-الشريحة الرابعة أكثر من 500 ألف جنيه: سعر الفائدة 8.95% شهريا، 9.5% ربع سنوي، 9% نصف سنوي، 9.5% سنويا.

بنك مصر

قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على جميع شرائح حساب التوفير، ويقسم البنك حساب التوفير إلى خمس شرائح وتشمل:

-الشريحة الأولى من 1500 إلى 5 آلاف جنيه: سعر فائدة 6.25% شهريا، و6.5% ربع سنوي، و6.625% نصف سنوي، و6.75% سنويا.

-الشريحة الثانية من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه: سعر فائدة 6.75% شهريا، و7% ربع سنوي، و7.125% نصف سنوي، و7.25% سنويا.

-الشريحة الثالثة من 50 إلى 250 ألف جنيه: سعر فائدة 7.25% شهريا، و7.5% ربع سنوي، و7.625% نصف سنوي، و7.75% سنويا.

-الشريحة الرابعة من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 7.75% شهريا، و8% ربع سنوي، و8.125% نصف سنوي، و8.25% سنويا.

-الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: سعر فائدة 8.25% شهريا، و8.5% ربع سنوي، و8.625% نصف سنوي، و8.75% سنويا.

بنك القاهرة

قرر بنك القاهرة خفض أسعار الفائدة من 0.75% إلى 2.25% على شرائح حساب التوفير، وذلك حسب حجم الشريحة، ودورية صرف العائد.

ويقسم بنك القاهرة حساب التوفير إلى 4 شرائح وتشمل:

-الشريحة الأولى من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه: سعر فائدة 6% شهريا، 6.25% ربع سنوي، 6.5% نصف سنوي، 6.75% سنويا.

-الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه: سعر فائدة 6.25% شهريا، و6.75% ربع سنوي، و6.625% نصف سنوي، و7.75% سنويا.

-الشريحة الثالثة من مليون إلى 2 مليون جنيه: سعر فائدة 7.25% شهريا، و7.75% ربع سنوي، و8.25% نصف سنوي، و8.5% سنويا.

-الشريحة الرابعة أكثر من 2 مليون جنيه: سعر فائدة 9.25% شهريا، و9.75% ربع سنوي، و10.25% نصف سنوي، و10.75% سنويا.

البنك التجاري الدولي

قرر البنك التجاري الدولي خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بين 0.5 و2% على بعض شرائح حسابات التوفير، وتشمل:

-الشريحة من 200 إلى 350 ألف جنيه: سعر فائدة 4.75% شهريا.

-الشريحة من 350 إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 5% شهريا.

-الشريحة من 500 إلى 650 ألف جنيه: سعر فائدة 5.25% شهريا، و6% ربع سنوي.

-الشريحة من 650 إلى 750 ألف جنيه: سعر فائدة 5.5% شهريا، و6.5% ربع سنوي.

-الشريحة أكثر من 750 ألف جنيه: سعر فائدة 5.75% شهريا، و6.5% ربع سنوي.

-الشريحة من مليون إلى 2 مليون جنيه: سعر فائدة 6% شهريا، و7% ربع سنوي.

-الشريحة من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه: سعر فائدة 7.25% شهريا، و7.75% ربع سنوي.

-الشريحة من 5 إلى 7 ملايين جنيه: سعر فائدة 7.75% شهريا، و8% ربع سنوي.

-الشريحة من 7 إلى 15 مليون جنيه: سعر فائدة 8% شهريا، و8.25% ربع سنوي.

-الشريحة العليا من 15 إلى 20 مليون جنيه: سعر فائدة 8.25% شهريا، و8.5% ربع سنوي.

البنك العربي الإفريقي

قرر البنك العربي الإفريقي الدولي خفض أسعار الفائدة من 0.25% إلى 1.5% على حساب التوفير، الذي يتم تقسيمه إلى 5 شرائح، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 5 آلاف جنيه.

-الشريحة الأولى من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه: سعر فائدة 8% شهريا، 8.25% ربع سنوي، 8.75% سنويا.

-الشريحة الثانية من 100 إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 8.25% شهريا، و8.5% ربع سنوي، و9% سنويا.

-الشريحة الثالثة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: سعر فائدة 9% شهريا، و9.25% ربع سنوي، و10% سنويا.

-الشريحة الرابعة من مليون إلى 5 ملايين جنيه: سعر فائدة 10.25% شهريا، و10.5% ربع سنوي، و11.25% سنويا.

-الشريحة الخامسة أكثر من 5 ملايين جنيه: سعر فائدة 10.5% شهريا، و10.625% ربع سنوي، و11.5% سنويا.

البنك العربي

قرر البنك العربي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على حساب التوفير، الذي يتم تقسيمه إلى 4 شرائح، وتشمل:

-الشريحة الأولى من 50 إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 6.5% شهريا.

-الشريحة الثانية من 500 ألف إلى مليون جنيه: سعر فائدة 7.5% شهريا.

-الشريحة الثالثة من مليون إلى 3 ملايين جنيه: سعر فائدة 8.5% شهريا.

-الشريحة الرابعة أكثر من 3 ملايين جنيه: سعر فائدة 9.5% شهريا.

بنك بلوم

قرر بنك بلوم مصر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على حسابات التوفير، لتتراوح بين 7- 10%، وخفض البنك سعر الفائدة بنسبة 1% على حساب التوفير يوما بيوم المقسم إلى 4 شرائح وتشمل:

-الشريحة الأولى من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 7.75% شهريا.

-الشريحة الثانية من 500 إلى مليون جنيه: سعر فائدة 8% شهريا.

-الشريحة الثالثة من مليون إلى 5 ملايين جنيه: سعر فائدة 8.25% شهريا.

-الشريحة الرابعة أكثر من 5 ملايين جنيه: سعر فائدة 8.5% شهريا.