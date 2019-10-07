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أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في البنوك

قررت البنوك خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية المتمثلة في حسابات التوفير وشهادات الادخار عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 1% ومنها البنك الأهلي، وبنك مصر
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
البنوك
البنوك
أعلن عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك وفقا لسعر الكوريدور المعلن من قبَل البنك المركزى المصرى، عقب قيامه بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت، سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
ونعرض فى هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير فى البنوك وفقا لما يلى: البنك الأهلي المصري قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار الفائدة 0.5% على جميع شرائح حساب التوفير العادي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه إلى 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد بدايةً
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الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البورصة

الحكومة: قرار بخفض تكلفة التداول بالبورصة بنسبة 50%

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له اليوم، الإثنين، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتخفيض المقابل على عمليات التداول في البورصة بنسبة 50%. وأوضح البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 يشمل إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من عشرين في المئة ألف. وأوضح عمران أن الرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية حريصة على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق رأس المال.
بورصة (1)

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات

استهلت البورصة المصرية أولى جلسات تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 721.290 مليار جنيه. وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14292 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 17261 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 5343 نقطة.
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حظر استخدام كروت «المحصلين» في الدفع الإلكتروني

قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه يمكن سداد المدفوعات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية أو على أكثر من مرة طبقا لحد السحب المسموح به لبطاقة المواطن، ويحظر استخدام كروت خاصة بالمحصلين في عملية التحصيل نيابةً عن المواطنين، ويحظر أيضًا تجزئة قيمة مقابل الخدمة في محاولة لتجنب التحصيل الإلكتروني. وأوضح عواد، فى كتاب دورى جديد، أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني، يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5% من المبلغ المطلوب سداده.
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تعاملات بنكية (3)

البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

قرر عدد من البنوك العاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
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توقعات بخفض سعر الفائدة إلى 9.75% بنهاية 2020

توقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وقال «برايم» خلال تقرير له اليوم، الأحد: "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020". وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي، فما دامت ديناميكيات التضخم مستمرة وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".
تعاملات بنكية (2)

البنوك تحسم اليوم مصير الفائدة على الأوعية الادخارية

تبحث البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد، خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات ادخارية وحسابات التوفير وودائع، وذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 13.75%.
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تصل إلى 19%| أسعار الفائدة الجديدة على قروض السيارات

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة بقروض السيارات، خاصة عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس خلال شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتقدم بعض البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وسجلت قروض التجزئة في القطاع المصرفي نمو بمعدل 7.5%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب.
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