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شوقي: مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
معلم - صورة أرشيفية
معلم - صورة أرشيفية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستضع إطار عام لقياس كفاءات وجدارات المعلمين على غرار إطار عام المناهج التعليمية، مضيفا: "مش أي حد ينفع يشتغل معلم لازم يكون له مواصفات، إضافة إلى منح المعلم رخصة مزاولة المهنة كما سيتم الاستعانة بخبراء ورؤساء الجامعات وكليات التربية، لوضع أطر معينة لتقييم المعلمين في المدارس ودوافع وشهادات الصلاحية"، مشيرا إلى أنه سيتم يوم الاربعاء المقبل إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم للعمل كمعلم يضع أوراقه ويتم الاستعانة به حينما تحتاج إليه الوزارة.
وأكد شوقي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب في العمل بمهمة التدريس وجميع الخطوات تتم بشكل إلكتروني، وهذه البوابة أيضا يتم فيها إتاحة العمل للمتطوعين للعمل في التربية والتعليم، كما أن الوزارة تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تجدد لمدة 3 سنوات.وكشف أن تكلفة تعيين
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تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر: طرد وحبس وغرامة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، الى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إلهامى-عجينة

إلهامي عجينة: استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة

قال إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك كارثة كبيرة يعاني منها الفلاح حاليا، إذ أنه لا يبيع قطنه ولا أرزه، والوزراء يتنصلون من المسئولية، كما أن وزير الرى قام بكارثة كبيرة، إذ نصب فخا للفلاحين، بعدم تحديده مناطق زراعة الأرز، وترك الفلاحين يخالفون ثم أقر مخالفات مالية ضخمة عليهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، إذ وجهت اللجنة تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تحاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.
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التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
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التعليم: زيادة نصاب الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن المعلم الذي يتقدم للمسابقة متاح له استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لمدة 3 شهور حتى يناير المقبل، وإذا لم يستكمل سيتم اختيار أخر بدلا منه، فالشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول في قواعد الاختيار والمفاضلة، مضيفا أن معلم التربية الرياضية يجب أن يكون لدية عضوية في الاتحادات الرياضية للتعاقد معه، وأن عجز المعلمين والذى وصل إلى 320 الف تراكمات منذ سنوات طويلة.
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شوقي: فصل 1070 معلما لهم انتماءات.. ولا يصلحوا للعمل

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، المعلمين احتفالا بيوم المعلم العالمي، موضحا أن هناك عمل كبير يتم في المناهج والاتاحة والكثافات والتقييم ويبقى في القلب المعلمون، مضيفا أن نظام التعليم الجديد بدأ العام الماضي ووصل إلى الصف الثاني الابتدائي والثاني الثانوي هذا العام، إذ أن فلسفة تطوير التعليم والمناهج تكمن في بحث المشكلات سواء الكثافات أو عجز المعلمين، وهذه المشكلات موجودة والوزارة تسعى لحلها من الجزور، كما أن قطاع المعلمين يتم فيه إصلاح أمور إدارية كثيرة تتعلق بمستقبل المعلمين.
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التعليم: مناهج جديدة بالمدارس الفنية

قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة عاكفة حاليا على إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني عن طريق تحديث المناهج القائمة لتكون مبنية على اكتساب الجدارات المهنية، بدلا من التركيز على المعارف فقط، والتفاعل مع الصناعات المعنية في تصميم البرامج وتقييم مدى اكتساب الطلاب للجدارات، جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، خلال احتفالية تكريم الشركة المصرية للاتصالات WE للطلاب والخريجين المتميزين من المدارس والمعاهد الفنية والصناعية الذين أكملوا فترة تدريبهم الصيفية بالشركة في أنشطة وخدمات فنية يحتاجها سوق الاتصالات.
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مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.
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وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: غدا تبدأ

اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر جروب "ادعم طارق شوقي" على تطبيق "واتس اب"، اليوم الثلاثاء، أنه لا أساس من الصحة للأنباء المتداولة عن تأجيل الدراسة، وأنها سوف تبدأ في موعدها، غدا الأربعاء، لصفوف رياض الأطفال، والأول والثاني الابتدائي، وعن أسباب تأخر دخول عدة صفوف في بعض المدارس، قال وزير التعليم: "هذه مشكلة جاهزية المدرسة أو قرار محلي، وليست لها علاقة بموعد بدء الدراسة حول الجمهورية".
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