شوقي: مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

معلم - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستضع إطار عام لقياس كفاءات وجدارات المعلمين على غرار إطار عام المناهج التعليمية، مضيفا: "مش أي حد ينفع يشتغل معلم لازم يكون له مواصفات، إضافة إلى منح المعلم رخصة مزاولة المهنة كما سيتم الاستعانة بخبراء ورؤساء الجامعات وكليات التربية، لوضع أطر معينة لتقييم المعلمين في المدارس ودوافع وشهادات الصلاحية"، مشيرا إلى أنه سيتم يوم الاربعاء المقبل إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم للعمل كمعلم يضع أوراقه ويتم الاستعانة به حينما تحتاج إليه الوزارة.

وأكد شوقي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب في العمل بمهمة التدريس وجميع الخطوات تتم بشكل إلكتروني، وهذه البوابة أيضا يتم فيها إتاحة العمل للمتطوعين للعمل في التربية والتعليم، كما أن الوزارة تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تجدد لمدة 3 سنوات.وكشف أن تكلفة تعيين