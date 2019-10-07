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السجائر تمنحك رائحة نفس كريهة.. توقف عن استهلاكها

التدخين ومنتجات التبغ، من المعروف أنها تسبب ضيق التنفس، مصحوبة برائحة نفس سيئة، بالإضافة إلى ذلك، التدخين لن يتلف أسنانك فقط، ولكن يعرضك للعديد من المشكلات الصحية
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
مازالت الكثير من الهيئات المتعلقة بالصحة، تحذر من شرب السجائر، لأنه ينتج عنها العديد من الأمراض القاتلة، على سبيل المثال أمراض القلب وسرطان الرئة، ومرض السكري، فكل ما هو قاتل ومضر يأتيك عند شرب السجائر بشراهة، تغير السجائر من ملامحك، يصبح لديك أسنان مهشمة وليس ذلك فقط، ولكن تتسبب في رائحة كريهة للنفس، لذا توجد بعض من العادت الصحية التي يجب اتباعها، من أجل التخلص من رائحة السجائر الكريهة، كغسيل الأسنان بانتظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
تحتوي السجائر على مكونات عديدة تبلغ 600 مكون، وجميعها سامة وتؤدي إلى العديد من الأمراض، وقد تصل إلى الوفاة، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن معدلات الوفيات نتيجة تناول السجائر تزداد كل عام بشكل كبير، عندما تحترق السجائر، تطلق هذه المكونات آلاف المواد الكيميائية، وبعضها مسرطنة بشكل كبير، مما يؤدي
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زيت-التامانو

البرتقال من فاكهة إلى زيت يهدئ من الاكتئاب

مع انتشار الأمراض بشكل كبير كل يوم، يحاول العديد من الأشخاص استخدام الطرق الطبيعية في العلاج؛ على سبيل المثال، تطبيق الزيوت الحيوية عند الشعور بآلام في جزء محدد من الجسم، أو معالجة الشعر التالف، والحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب، ومن أهم الزيوت العطرية المستخدمة زيت البرتقال، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فاعليته في التخفيف من الالتهابات، إضافة إلى أنه يمنع العدوى، ويخفف من حدة الاكتئاب، فيجب ألا يخلو البيت من هذه الزيوت الرائعة، نقلا عن "organic facts".
تمارين بلانك

ماذا يحدث لك عند ممارسة تمرين «بلانك» يوميا؟

ليس هناك جدال على أن اللياقة البدنية بالغة الأهمية؛ ولهذا لا بد من ممارسة التمارين بانتظام على المدى الطويل، كما أن الكثير من الأشخاص ينفقون المال من أجل صالة الألعاب الرياضية، وهناك الكثير من التمارين أيضًا التي يمكن القيام بها في المنزل بدون تكاليف، ومن بينها تمرين بلانك المهم لصحة العضلات. تمرين بلانك عبارة عن تمرين تحافظ فيه على جسمك مستقيمًا وقويا كلوح الخشب، ومن المهم الحفاظ على قوة العضلات الأساسية، لأنها تساعد في الحفاظ على التوازن وحركة الجسم كله.
أطعمة تؤذي المخ

احمِ مخك من الأمراض العصبية بـ4 نصائح

المخ من الأجزاء الحساسة في أجسامنا؛ لذا ينصح دائمًا بممارسة الأنشطة العقلية، التي تزيد من قدرة العقل على الإنتاج، بجانب ذلك توجد بعض الأطعمة الصديقة للمخ؛ على سبيل المثال، الأفوكادو والكركم والبيض، كما أن الأسماك الدهنية تلعب دورا كبيرا؛ لأنها تحتوي على معدلات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقوي الذاكرة وتنشط المخ بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العادات السيئة، التي تدمر خلايا المخ، كعدم شرب كميات كافية من السوائل. وذلك نقلا عن "daily health post".
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