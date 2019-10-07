السجائر تمنحك رائحة نفس كريهة.. توقف عن استهلاكها

التدخين ومنتجات التبغ، من المعروف أنها تسبب ضيق التنفس، مصحوبة برائحة نفس سيئة، بالإضافة إلى ذلك، التدخين لن يتلف أسنانك فقط، ولكن يعرضك للعديد من المشكلات الصحية
مازالت الكثير من الهيئات المتعلقة بالصحة، تحذر من شرب السجائر، لأنه ينتج عنها العديد من الأمراض القاتلة، على سبيل المثال أمراض القلب وسرطان الرئة، ومرض السكري، فكل ما هو قاتل ومضر يأتيك عند شرب السجائر بشراهة، تغير السجائر من ملامحك، يصبح لديك أسنان مهشمة وليس ذلك فقط، ولكن تتسبب في رائحة كريهة للنفس، لذا توجد بعض من العادت الصحية التي يجب اتباعها، من أجل التخلص من رائحة السجائر الكريهة، كغسيل الأسنان بانتظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
تحتوي السجائر على مكونات عديدة تبلغ 600 مكون، وجميعها سامة وتؤدي إلى العديد من الأمراض، وقد تصل إلى الوفاة، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن معدلات الوفيات نتيجة تناول السجائر تزداد كل عام بشكل كبير، عندما تحترق السجائر، تطلق هذه المكونات آلاف المواد الكيميائية، وبعضها مسرطنة بشكل كبير، مما يؤدي
تحتوي السجائر على مكونات عديدة تبلغ 600 مكون، وجميعها سامة وتؤدي إلى العديد من الأمراض، وقد تصل إلى الوفاة، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن معدلات الوفيات نتيجة تناول السجائر تزداد كل عام بشكل كبير، عندما تحترق السجائر، تطلق هذه المكونات آلاف المواد الكيميائية، وبعضها مسرطنة بشكل كبير، مما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية بالغة، وإحدى هذه المشكلات هي رائحة النفس الكريهة، وما يلي بعض من النصائح المهمة التي يجب أن تتبعها للتخلص من رائحة النفس التي تزعجك:
تناول التفاح والشاي يقي من الإصابة بالسرطان
1- غسيل الأسنان بانتظام
منتجات التبغ بمختلف أنواعها تعتبر مصدرا أساسيا لرائحة النفس الكريهة، إضافة إلى ذلك، تتسبب السجائر في العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالفم، وبالتالي فإن الحفاظ على نظافة الفم تساعد بشكل كبير في حل مشكلة النفس غير المرغوب بها، وهذا يعني أنه ينبغي عليك غسل أسنانك على الأقل مرتين في اليوم الواحد، كما يمكنك استخدام الخيط لتنظيفها بشكل جيد، إضافة إلى ذلك، يجب استخدام غسول طبي للفم، للتخلص من البكتيريا العالقة، كما يوجد مقشر اللسان يعمل بفاعلية في كثير من الحالات، إضافة إلى ذلك، يوجد في الأسواق معجون أسنان، خاص بالمدخنين يساعدهم في الحفاظ على أسنانهم.
نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية
2- الترطيب المستمر
يلعب اللعاب دورا مهما في النظافة الشخصية المتعلقة بالفم، ولهذا السبب تناول كميات كافية من المياه من الأمور المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار طوال اليوم، من أجل الحصول على معدلات عالية من الترطيب، وسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الجسيمات الموجودة على أسنانك ولثتك، وإذا كنت تشعر بأنك تعاني من نقص في اللعاب، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف فمك، مما يؤدي إلى التسبب في رائحة الفم الكريهة، وقد ينتج عن جفاف الحلق:
التهاب الحلق المستمر
شعور حارق في الجزء الخلفي من الحلق
مشكلة في الكلام
صعوبة في البلع
هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟
3- مضع اللبان
إذا كنت تعمل بالخارج ولم تستطع تنظيف أسنانك بالفرشاة، فحاول مضغ لبان لمدة 5 دقائق أو أقل، وبالتالي تستطيع اللثة إنتاج مزيد من اللعاب، مما يساعد على إزالة جزيئات الطعام التي تسبب الرائحة.
«تلف الرئة».. تحذيرات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية
4- توقف عن التدخين
التدخين، ومنتجات التبغ بشكل عام، من المعروف أنها تسبب ضيق التنفس، مصحوبة برائحة نفس سيئة، بالإضافة إلى ذلك، التدخين لن يتلف أسنانك فقط، ولكن يعرضك للعديد من المشكلات الصحية، فحاول قدر الإمكان أن تقلع عن التدخين، من أجل الحفاظ على صحتك، وأسنانك ورائحة نفسك، فكل سيجارة تنقص من عمرك الافتراضي، وتجعلك تبدو أكبر في العمر، حيث يمكن استبدال ذلك من خلال تناول مجموعة من الفواكه الطازجة والخضراوات، كما أن الرياضة في مثل هذه الحالات فعالة بشكل كبير، وإذا لم تستطع التغلب عليه بشكل سريع، يمكنك التوقف بشكل تدريجي.
تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية