السجائر تمنحك رائحة نفس كريهة.. توقف عن استهلاكها

التدخين ومنتجات التبغ، من المعروف أنها تسبب ضيق التنفس، مصحوبة برائحة نفس سيئة، بالإضافة إلى ذلك، التدخين لن يتلف أسنانك فقط، ولكن يعرضك للعديد من المشكلات الصحية

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

رائحة الفم الكريهة

مازالت الكثير من الهيئات المتعلقة بالصحة، تحذر من شرب السجائر، لأنه ينتج عنها العديد من الأمراض القاتلة، على سبيل المثال أمراض القلب وسرطان الرئة، ومرض السكري، فكل ما هو قاتل ومضر يأتيك عند شرب السجائر بشراهة، تغير السجائر من ملامحك، يصبح لديك أسنان مهشمة وليس ذلك فقط، ولكن تتسبب في رائحة كريهة للنفس، لذا توجد بعض من العادت الصحية التي يجب اتباعها، من أجل التخلص من رائحة السجائر الكريهة، كغسيل الأسنان بانتظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".

تحتوي السجائر على مكونات عديدة تبلغ 600 مكون، وجميعها سامة وتؤدي إلى العديد من الأمراض، وقد تصل إلى الوفاة، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن معدلات الوفيات نتيجة تناول السجائر تزداد كل عام بشكل كبير، عندما تحترق السجائر، تطلق هذه المكونات آلاف المواد الكيميائية، وبعضها مسرطنة بشكل كبير، مما يؤدي