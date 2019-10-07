التعليم: إطلاق بوابة إلكترونية للتعاقد مع الخريجين

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

معلم - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بوابة التوظيف الإلكترونية التى تطلقها الوزارة، يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرا، تستهدف إنشاء قاعدة بيانات المؤهلين للعمل في المدارس الحكومية والدولية والخاصة، للتأكد من المعلومات التي تقدم للطلاب صحيحة، مضيفا أن هناك عجز كبير في العمال أيضا ونحتاج إلى عمال بمواصفات خاصة، والبوابة الإلكترونية سيكون بها شروط معينة للتعاقد معه والعمل في المدارس.

وأوضح عمر أن بيانات المتطوع الذي يرغب في العمل أوراقه ستكون أقل من الفرد الذي يتم التعاقد معه، كما سيتم التحري عن العاملين الذين يتم التعاقد معهم أو متطوعين والجميع يتلقى تدريبا.وأشار إلى أن البوابة تتيح توفير التعاقد مع خريجين حتى عام 2021، وسيتم فحص جميع البيانات الخاصة بالخريج الذي يتقدم سواء من