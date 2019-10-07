جريمة

انتحار طالب في المنيا بسبب المذاكرة

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
انتحار - صورة أرشيفية
انتحار - صورة أرشيفية
انتحر طالب في الصف الثالث الإعدادي داخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، باستخدام حزام شنطته المدرسية، بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وحاول آخر قتل عامل داخل مركز مطاي، بسبب خلافات مالية، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو قرقاص العام بوصول "أ. هـ. س" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة.
شكل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بإشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب، وقيادة المقدم محمد عصمت رئيس مباحث أبو قرقاص. وبالانتقال والفحص تبين وصول "أ. هـ" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة، وبإجراء الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن المنتحر
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الاهرامات

ضبط 3 متهمين بمضايقة السياح في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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مرور الجيزة تتصدى لـ42 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

حملات انضباطية متواصلة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق؛ بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2443 مخالفة مرورية متنوعة.
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سقوط 51 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 18 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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اعتداء

الجملة التي قتلت «نوران».. قصة جريمة طالب ثانوي

أوراق مبعثرة على مكتب صغير، ملابس ضلت طريق دولابه وانتثرت فوق كرسي خشبي، ثمة أقلام سقطت على الأرض، نظر على صوره المعلقة على الجدران التي اختلفت تفاصيلها إلا من ثمة ضحكة كانت تعلو وجهه، ثمة شهادات تفوق نالها في سنوات دراسته، أكواب لا بأس بها من الشاي، وضع رأسه بين رجليه بعد أن جلس القرفصاء يرتعش كأنه في أسوأ أيام يناير، دموع تجري كالنهر وقلب كادت دقادته تتوقف، رفع رأسه ينظر بعينين نصف مفتوحتين يمني نفسه أن ما حدث كابوس، نظرة خاطفة جالت في أرجاء غرفته الضيقة، خرج إلى الصالة ليجد جثة شقيقته التي خنقها بيده لتنبعث من شقتهما رائحة الموت.
حرائق

بسبب حريق في نخيل.. تلاميذ يتركون مدارسهم بالمنيا

سيطرت حالة من الخوف والفزع الشديد على تلاميذ وأهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب خروج أدخنة كثيفة ناتجة من اندلاع حريق في عدد من النخيل والأشجار الموجودة داخل الوحدة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي الملاصقة للمدارس الثلاث من الناحية الشمالية، وتسبب الحريق في ترك التلاميذ مدارسهم، وهرول الأهالي إلى المدارس لإنقاذ أبنائهم من الحريق، وتمكن الأهالي وسيارات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المدارس الثلاث.
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بينهم أطفال..إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا ووقوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.
محكمة-ارشفية

السجن 5 سنوات لمحامي اعتدى على قاضي بالمنيا

قضت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني محمد، وعضوية المستشارين طارق زكريا أحمد وهاني عبد العظيم، وأمانة سر محمد سمير وأمجد سمير جرجس، اليوم السبت، بالسجن 5 سنوات على مُحامي بتهمة التعدي على قاضي داخل محكمة استئناف مركز ملوي جنوب المحافظة، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم "عمر.ال.غ" محامي، والذي واجه تهمة التعدي بالضرب على المستشار محمد شلقامي داخل المحكمة، أثناء تأدية عمله الوظيفي داخل قاعة محكمة ملوي، في مارس العام الماضي.
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