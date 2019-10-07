انتحار طالب في المنيا بسبب المذاكرة

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

انتحار - صورة أرشيفية

انتحر طالب في الصف الثالث الإعدادي داخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، باستخدام حزام شنطته المدرسية، بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وحاول آخر قتل عامل داخل مركز مطاي، بسبب خلافات مالية، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو قرقاص العام بوصول "أ. هـ. س" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة.

شكل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بإشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب، وقيادة المقدم محمد عصمت رئيس مباحث أبو قرقاص. وبالانتقال والفحص تبين وصول "أ. هـ" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة، وبإجراء الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن المنتحر