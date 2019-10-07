التعليم: زيادة نصاب الحصص للمعلمين مقابل 15 جنيها

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

معلم - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن المعلم الذي يتقدم للمسابقة متاح له استكمال الأوراق والشهادات المطلوبة لمدة 3 شهور حتى يناير المقبل، وإذا لم يستكمل سيتم اختيار أخر بدلا منه، فالشهادة المهارية أو ما تسمى بشهادة المعلم ستكون الأول في قواعد الاختيار والمفاضلة، مضيفا أن معلم التربية الرياضية يجب أن يكون لدية عضوية في الاتحادات الرياضية للتعاقد معه، وأن عجز المعلمين والذى وصل إلى 320 الف تراكمات منذ سنوات طويلة.

وأوضح عمر أن الإجراءات القديمة التى كانت تتبع لم تحل المشكلة، قائلا: :نرغب أن تكون المدرسة مع حلول 2022 وحدة قائمة بذاتها، وسيتم زيادة النصاب القانونى لحصص المعلمين لمن يرغب مقابل 15 جنيه للحصة بإجمالي تكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، وسيتم التعامل معها من خلال برنامج إلكتروني، مع صرف 200 جنيه لأى معلم