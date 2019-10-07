التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.

وأضاف عمر أن من بينها مرحلة التقدم ومرحلة فرز الأوراق ومرحلة المفاضلة ومرحلة التظلمات وسيكون هناك معلومات تقدم المتقدمين لتسهيل الإجراءات لديهم، وسيكون هناك تواصل من خلال "فيسبوك" و"واتسآب" و"الكول سنتر"، وسيكون هناك مرحلتين للتسجيل والتقديم منها مرحلة التسجيل بالبيانات ومرحلة التسجيل الأولى، وتبدأ