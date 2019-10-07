إلهامي عجينة: استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

النائب إلهامي عجينة - صورة أرشيفية

قال إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك كارثة كبيرة يعاني منها الفلاح حاليا، إذ أنه لا يبيع قطنه ولا أرزه، والوزراء يتنصلون من المسئولية، كما أن وزير الرى قام بكارثة كبيرة، إذ نصب فخا للفلاحين، بعدم تحديده مناطق زراعة الأرز، وترك الفلاحين يخالفون ثم أقر مخالفات مالية ضخمة عليهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، إذ وجهت اللجنة تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تحاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.

وشدد عجبنة على ضرورة استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة، وأن تكون اللجنة حاسمة مع الحكومة لصالح المواطن، لحل الأزمات، مضيفا: "عار علينا لو طلعنا من القاعة النهاردة قبل أن تعلن الحكومة عن سعر القطن بـ2700 جنيه للقنطار، وأن تعلن إنهاء أزمة محاضر الري".وقال هشام الحصري، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة