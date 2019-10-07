حبس طالب هندسة نصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه

تحرير:محمد مصباح ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

صورة أرشيفية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس "محمد. ح. م" 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة القناة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه لتشغيلهم في التجارة وتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن الطالب المتهم قام بالاستيلاء من مواطنين على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم في البيع والشراء مقابل عائد مادي كبير على أصول المبالغ.

كان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغًا من المواطنين ضد أحد الأشخاص بدائرة المركز يتهمونه بالنصب عليهم. على الفور تمكنت قوة أمنية ضمت النقباء محمد جبر، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، وحسن رضوان، معاوني مباحث المركز،