جريمة

حبس طالب هندسة نصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه

تحرير:محمد مصباح ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس "محمد. ح. م" 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة القناة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه لتشغيلهم في التجارة وتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن الطالب المتهم قام بالاستيلاء من مواطنين على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم في البيع والشراء مقابل عائد مادي كبير على أصول المبالغ.
كان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغًا من المواطنين ضد أحد الأشخاص بدائرة المركز يتهمونه بالنصب عليهم. على الفور تمكنت قوة أمنية ضمت النقباء محمد جبر، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، وحسن رضوان، معاوني مباحث المركز،
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سقوط نائب في الترعة

بسبب محصول الأرز.. كيف سقط نائب البحيرة في الترعة؟

أفادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، أن مشاجرة النائب البرلماني رضا نصيف وسقوطه بالترعة، بسبب نزاع على حصاد محصول الأرز، في الواقعة المحرر فيها المحضر رقم 6469 إداري كفر الدوار، وأن المشاجرة نشبت بين البرلماني و3 أفراد حضروا معه وبين المقاول طلعت متى و3 من أتباعه. وكشفت التحريات أن تدافع المزارع خلال منع البرلماني من حصاد المحصول تسبب في سقوطه بترعة "رشا"، داخل قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، محل النزاع بين النائب البرلماني والمقاول.
تصادم

مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 9 آخرين بينهم طفلان شقيقان، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق الشيخ فضل في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرو، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة بحري مدخل قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
جثة

انتحار طالب في المنيا بسبب المذاكرة

انتحر طالب في الصف الثالث الإعدادي داخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، باستخدام حزام شنطته المدرسية، بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وحاول آخر قتل عامل داخل مركز مطاي، بسبب خلافات مالية، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو قرقاص العام بوصول "أ. هـ. س" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة.
الاهرامات

ضبط 3 متهمين بمضايقة السياح في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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اعتداء

الجملة التي قتلت «نوران».. قصة جريمة طالب ثانوي

أوراق مبعثرة على مكتب صغير، ملابس ضلت طريق دولابه وانتثرت فوق كرسي خشبي، ثمة أقلام سقطت على الأرض، نظر على صوره المعلقة على الجدران التي اختلفت تفاصيلها إلا من ثمة ضحكة كانت تعلو وجهه، ثمة شهادات تفوق نالها في سنوات دراسته، أكواب لا بأس بها من الشاي، وضع رأسه بين رجليه بعد أن جلس القرفصاء يرتعش كأنه في أسوأ أيام يناير، دموع تجري كالنهر وقلب كادت دقادته تتوقف، رفع رأسه ينظر بعينين نصف مفتوحتين يمني نفسه أن ما حدث كابوس، نظرة خاطفة جالت في أرجاء غرفته الضيقة، خرج إلى الصالة ليجد جثة شقيقته التي خنقها بيده لتنبعث من شقتهما رائحة الموت.
جثة-طفل

مصرع طالب صعقا بالكهرباء داخل مدرسة بالبحيرة

شهدت مدرسة محمد إحسان أبو على الابتدائية بقرية "دمشلي"، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثا مأساويا راح ضحيته تلميذ بالصف الخامس الابتدائى صعقا بالكهرباء أثناء شربه المياه من "كولدير" داخل المدرسة، وجرى نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة الذي انتدب فريقا من النيابة العامة للمعاينة، وآخر من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تمهيدا للتصرح بالدفن.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «تهريب الشباب للخارج» في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز الرياض، سبق اتهامه فى قضيتي استقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.
سجن

حبس 6 عمال بتهمة قطع طريق عام بالإسماعيلية 15 يوما

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحبس 6 من عمال منطقة استثمار الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كان المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وذلك بعد إضراب عدد من العمال بعدد من مصانع منطقة الاستثمار. ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير، مدير نيابة مركز الإسماعيلية، للمتهمين تهم قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة.
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