صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

في أكتوبر الوردي| تطوير عقار مضاد لتطور الأورام

على الرغم أنه قد يكون من النادر إصابة رجل بسرطان الثدي، لكنهم عرضة لذلك، كما أن خطر الوفاة بسرطان الثدي أعلى لدى الرجال منه لدى النساء؛ وذلك بسبب قلة الوعي
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
النساء مفعمات بالحياة، فهن عمود المنزل، وصاحبات البهجة في كل مكان تتواجدن فيه، وكالشموع المضيئة في غمرة الظلام. تخيل تلك الزهرة المتفتحة في مواجهة المرض الخبيث تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وخاصة إن كانت حالتها متأخرة بعد اكتشافها معاناتها من سرطان الثدي. ويُعد أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ومخاطره، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض، ولأن العلم في تقدم فدعنا نتعرف معا على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والآثار النفسية لهذا المرض.
أعراض سرطان الثدي 1- إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة،مع ظهور الورم في الثدي. 2- تراجع الحلمة أو تسننها. 3- تغير حجم أو ملامح الثدي. 4- تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثّدي. 5- ظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي، مثل قشرة البرتقال.  عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان
اقرأ المزيد
الام-الاذن

لو بتعاني من فقدان السمع المؤقت استخدم زيوت عطرية

فقدان السمع أو ضعف السمع يعتبر أحد المشكلات المزعجة التي تواجه الفتيات والرجال، فمن المزعج في الصباح، أن تيقظك والدتك ولا تسمعها، أو يتحدث إليك شخص ما ولا تتمكن من تفسير ما يقول، لا تشعر بالحرج والقلق، حيث إن فقدان السمع يصيب العديد من الأشخاص كل عام، و تجهل العديد من الأسر التعامل معه، على الجانب الآخر يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات المنزلية، المتمثلة في تطبيق الزيوت الحيوية، مثل زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الأمريكي "boldsky".
رائحة-الفم-الكريهه

السجائر تمنحك رائحة نفس كريهة.. توقف عن استهلاكها

مازالت الكثير من الهيئات المتعلقة بالصحة، تحذر من شرب السجائر، لأنه ينتج عنها العديد من الأمراض القاتلة، على سبيل المثال أمراض القلب وسرطان الرئة، ومرض السكري، فكل ما هو قاتل ومضر يأتيك عند شرب السجائر بشراهة، تغير السجائر من ملامحك، يصبح لديك أسنان مهشمة وليس ذلك فقط، ولكن تتسبب في رائحة كريهة للنفس، لذا توجد بعض من العادت الصحية التي يجب اتباعها، من أجل التخلص من رائحة السجائر الكريهة، كغسيل الأسنان بانتظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
زيت-التامانو

البرتقال من فاكهة إلى زيت يهدئ من الاكتئاب

مع انتشار الأمراض بشكل كبير كل يوم، يحاول العديد من الأشخاص استخدام الطرق الطبيعية في العلاج؛ على سبيل المثال، تطبيق الزيوت الحيوية عند الشعور بآلام في جزء محدد من الجسم، أو معالجة الشعر التالف، والحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب، ومن أهم الزيوت العطرية المستخدمة زيت البرتقال، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فاعليته في التخفيف من الالتهابات، إضافة إلى أنه يمنع العدوى، ويخفف من حدة الاكتئاب، فيجب ألا يخلو البيت من هذه الزيوت الرائعة، نقلا عن "organic facts".
اقرأ المزيد من الأخبار
اطعمة-تحفز-من-البنكرياس

دراسة: اختبار البول يكشف عن سرطان البنكرياس

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع فتكا، ولهذا طور العلماء اختبارًا للبول يمكنه تشخيصه، فهذا الاختبار الأول من نوعه للكشف عن السرطان في المراحل المبكرة. بينما لا يزال الورم صغيرا، ويمكن اكتشافه في المراحل المبكرة، فإن ذلك يعني أن تزيد معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 60%، وحاليا ليس هناك سوى 5% فقط من مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة بعد 5 سنوات من التشخيص. وصل الاختبار الذي طوره باحثون في جامعة كوين ماري في لندن، إلى المرحلة النهائية من التحقق وسيتم تطويره للاستخدام على المرضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
المشي-أثناء-النوم

«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي أثناء النوم

في الغالب سمعت عن المشي أثناء النوم، كما شاهدته في الأفلام القديمة، سواء العربية أو الأجنبية وظهر في كثير من المشاهد الكوميدية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب يسمى somnambulism المسؤول عن سلوك المشي أثناء النوم. أحد الجوانب الغريبة لهذا الاضطراب هو أن الشخص قد ينسى حادث المشي بعد أن يستيقظ، وعلى الرغم من إصابة الأشخاص الأقل من 10 سنوات بهذا الاضطراب فإنه حتى البالغون قد يعانون من هذه المشكلة. قد تكون عيون الشخص مفتوحة أثناء المشي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تكون وراثية أيضا، وغالبا ما يتضمن الاضطراب أكثر من المشي البسيط.
الارق

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك في العمل

قلة النوم إن زادت على الحد تنقلب ضد الإنسان، فجميع أجهزة الجسم في حاجة إلى الراحة، ولأن الضغوطات أصبحت عبئا على الأشخاص ولا يمكن التخلص منها دفعة واحدة، فإن الإجهاد غالبا ما يحاصر من يتعرضون دائما للضغوطات. تخيل أنه بعد يوم طويل من العمل لا تستطيع النوم لساعات بعد ذهابك إلى السرير، أو تنام قليلا لتستيقظ في الليل ولا تستطيع إكمال نومك، في الغالب يأتي الصباح ومزاجك ليس في محله، كما لا تستطيع التعامل مع البشر من حولك، فخلقك يكون ضيقا ولديك استعداد لإحداث مشكلات دون وعي.
السهر-والنوم-متأخر (1)

«8 لا تناسب الجميع».. اعرف ساعات نومك من عمرك

من المعروف أن النوم 8 ساعات مهم يوميا، ولكن هل عدد تلك الساعات مناسب لجميع الفئات؟.. ووفقا لما قالته أخصائية النوم أوليفيا أريتزولو، فإن أسطورة النوم لـ8 ساعات لا يوجد لها مقاييس، حيث قد لا تناسب الجميع. من العشرينيات وحتى الخمسينيات في العمر، شاركت أوليفيا عدد ساعات النوم التي تحتاجها الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه كل فرد، وذلك لأن النوم يحافظ على الصحة ويحمي من الإجهاد، ولهذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]