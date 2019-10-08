في أكتوبر الوردي| تطوير عقار مضاد لتطور الأورام

على الرغم أنه قد يكون من النادر إصابة رجل بسرطان الثدي، لكنهم عرضة لذلك، كما أن خطر الوفاة بسرطان الثدي أعلى لدى الرجال منه لدى النساء؛ وذلك بسبب قلة الوعي
النساء مفعمات بالحياة، فهن عمود المنزل، وصاحبات البهجة في كل مكان تتواجدن فيه، وكالشموع المضيئة في غمرة الظلام.
تخيل تلك الزهرة المتفتحة في مواجهة المرض الخبيث تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وخاصة إن كانت حالتها متأخرة بعد اكتشافها معاناتها من سرطان الثدي.
ويُعد أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ومخاطره، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض، ولأن العلم في تقدم فدعنا نتعرف معا على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والآثار النفسية لهذا المرض.
أعراض سرطان الثدي
1- إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة،مع ظهور الورم في الثدي.
2- تراجع الحلمة أو تسننها.
3- تغير حجم أو ملامح الثدي.
4- تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثّدي.
5- ظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي، مثل قشرة البرتقال.
عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان
أعراض سرطان الثدي
1- إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة،مع ظهور الورم في الثدي.
2- تراجع الحلمة أو تسننها.
3- تغير حجم أو ملامح الثدي.
4- تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثّدي.
5- ظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي، مثل قشرة البرتقال.
عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي
1- عمر المرأة
2- التاريخ العائلي
3- الميل الوراثي
4- التعرض لإشعاعات
5- الوزن الزائد
6- الحيض في سن مبكرة نسبيا
7- انقطاع الطمث والوصول إلى سن اليأس
8- العلاج بالهورمونات
9- تناول أقراص منع الحمل
10- التدخين
الرجال يصابون بسرطان الثدي أيضا
على الرغم أنه قد يكون من النادر إصابة رجل بسرطان الثدي، لكنهم عرضة لذلك، كما أن خطر الوفاة بسرطان الثدي أعلى لدى الرجال؛ وذلك بسبب قلة الوعي وتأخر التشخيص والعلاج.
ويُعد تسلل سرطان غدد الثدي أكثر أشكال السرطان شيوعًا لدى الرجال، حيث يحدث عندما تهاجم الخلايا الموجودة في القنوات أو حولها الأنسجة المحيطة في الثدي.
الآثار النفسية لسرطان الثدي
هناك علاقة وثيقة بين الصحة الجسدية والنفسية، خاصة فيما يتعلق بسرطان الثدي، حيث أظهرت دراسات من جمعية علم النفس أن عدد كبير من المصابات بسرطان الثدي لديهن اكتئاب متوسط وأخريات لديهن اكتئاب شديد.
على الرغم من أن استجابات النساء مختلفة عند تشخيص السرطان لكن هناك مجموعة من العواطف المشتركة، بما في ذلك الإجهاد، والقلق، والخوف مما يخبئه المستقبل، وهذه المشاعر لها تأثير كبير على الصحة النفسية.
كما أن العلاجات الخاصة بسرطان الثدي قد تستنزف الوقت والطاقة مما يجعل المريضات لا تستمتعن بالأنشطة الاجتماعية ورعاية الأطفال والمهام المتعلقة بالأسرة، وذلك وفقا لما ذكره [email protected]
قد تتعرض النساء المصابات بالمرض الخبيث إلى انخفاض الرغبة الجنسية، وانقطاع الطمث المبكر، وفي حالة التعرض لعملية استئصال الثدي قد يكون لهذه العملية أثر نفسي كبير على المرأة نتيجة الاختلافات التي تحدث في جسدها.
وذكرت تجربة سريرية أنه كلما تعامل الأخصائي النفسي مع الإجهاد والحالة المزاجية السيئة للمريضات مع الالتزام بالعلاج، فكل ذلك يعمل على تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 45%.
من المهم معرفة أن الدعم النفسي لا ينتهي عند التماثل للشفاء، وذلك لأن المريضات يحصلن على الشفاء الجسدي أسرع من العاطفي، خاصة عند التعرض للضغوط الاجتماعية، مثل قلة نشاط المرأة بعد عودتها من المرض أو التغيير الذي حدث في شكل جسدها في حالة استئصال الثدي.
كما تشير دراسة أن غالبية المريضات بسرطان الثدي قد يستمر لديهن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لمدة عام على الأقل، ولهذا سيكونن في حاجة إلى الدعم من الأسرة والمجتمع.
عقار مضاد للتطور قد يساعد في علاج سرطانات الثدي المقاومة
تعمل العديد من علاجات السرطان بشكل جيد للغاية في البداية إلا أنها تفشل لاحقًا مع تطور الأورام للمقاومة، ولكن يتم تطوير جيل جديد من العلاجات يسمى BOS172722 لمنع هذا، وفقا لما ذكره موقع New Scientist Magazine .
هذا العلاج الجديد يستعيد فعالية باكليتاكسيل - العلاج الكيميائي الرئيسي المستخدم لعلاج ما يسمى بسرطان الثدي الثلاثي السلبي- حيث يقول سبيروس ليناردو بولوس، قائد الفريق في معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة:"إنه أكثر أنواع سرطان الثدي فتكا، وإذا ثبت فعاليته فيمكن توسيع التجربة لتشمل سرطانات الرئة والمبيض".
مثل العلاجات الكيميائية الأخرى، يعمل "باكليتاكسيل" عن طريق إلحاق الضرر بالخلايا سريعة الانقسام، حيث يتداخل مع عملية انقسام الخلايا، مما يؤدي إلى تشوهات الكروموسومات التي تقتل الخلايا في كثير من الأحيان، لكن الخلايا التي تنجو يمكن أن تصبح مقاومة، وهذا يعني أن الدواء لم يعد يعمل.
ومن أجل منع المقاومة فإن العقار الجديد المسمى بـ BOS172722 يتداخل مع انقسام الخلايا ولكن بطريقة مختلفة، حيث يرتبط ببروتين يسمى MPS1 ويمنع التقسيم، وبهذا يؤدي الجمع بين العقارين معا إلى حدوث خلل شديد في الكروموسومات بحيث لا تنجو أي من الخلايا السرطانية، ولا يحدث مقاومة.
كما يرى معهد أبحاث السرطان أن مقاومة العقاقير تمثل التحدي الأكبر في مجال السرطان ، لذلك فهي تركز بشكل متزايد على إيجاد طرق لمكافحة التطور.