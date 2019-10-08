في أكتوبر الوردي| تطوير عقار مضاد لتطور الأورام

على الرغم أنه قد يكون من النادر إصابة رجل بسرطان الثدي، لكنهم عرضة لذلك، كما أن خطر الوفاة بسرطان الثدي أعلى لدى الرجال منه لدى النساء؛ وذلك بسبب قلة الوعي

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

سرطان الثدي

النساء مفعمات بالحياة، فهن عمود المنزل، وصاحبات البهجة في كل مكان تتواجدن فيه، وكالشموع المضيئة في غمرة الظلام. تخيل تلك الزهرة المتفتحة في مواجهة المرض الخبيث تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وخاصة إن كانت حالتها متأخرة بعد اكتشافها معاناتها من سرطان الثدي. ويُعد أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ومخاطره، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض، ولأن العلم في تقدم فدعنا نتعرف معا على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والآثار النفسية لهذا المرض.

أعراض سرطان الثدي 1- إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة،مع ظهور الورم في الثدي. 2- تراجع الحلمة أو تسننها. 3- تغير حجم أو ملامح الثدي. 4- تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثّدي. 5- ظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي، مثل قشرة البرتقال. عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان