محمد فضل: موقف الزمالك قوي في أزمة جينيراسيون

تحرير:أحمد بركات ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

الزمالك

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن موقف الزمالك قوي جدا في أزمة جينيراسيون فوت السنغالي، وتابع أن الزمالك نفذ تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتأجيل المباراة ونقلها لملعب برج العرب؛ ولذلك لا يوجد ما يدينه. وكان "كاف" أصدر بيانا رسميا حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفجر "كاف" مفاجأة بعدما أرسل خطابًا للاتحاد المصري حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت، التي انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة (3- 0)، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة (2- 1). وكشف موسى سار، محامي

وفجر "كاف" مفاجأة بعدما أرسل خطابًا للاتحاد المصري حول مباراة الزمالك وجينراسيون فوت، التي انتهت بفوز الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالى من المباراة، بعدما تم اعتماد نتيجة لقاء الإياب بنتيجة (3- 0)، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة (2- 1).



وكشف موسى سار، محامي نادي جينيراسيون فوت السنغالي، عن أن الأخير سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، في حالة عدم وجود حل لأزمة فريقه مع الزمالك، وجاء ذلك في تصريحات لموقع «ويوسبورت» السنغالي: «طلبت إدارة نادي جينيراسيون فوت مني التدخل لحل الأزمة والدفاع عن حقوق النادي، وإن لم يكن هناك حل مناسب بالنسبة لنا سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية».