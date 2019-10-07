جريمة

مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 9 آخرين بينهم طفلان شقيقان، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق الشيخ فضل في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرو، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة بحري مدخل قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب سيارة ميكروباص رقم «2652 ه-ع-ا»، وأن الحادث أسفر عن مصرع كلا من: «عبد الله عمر»، 29 عاما، وأخر مجهول الاسم، والاثنان يقيمان بمركز البدري بمحافظة أسيوط. وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص هم: «حمادة عطية، 22 عاما، وخالد
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سقوط نائب في الترعة

بسبب محصول الأرز.. كيف سقط نائب البحيرة في الترعة؟

أفادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، أن مشاجرة النائب البرلماني رضا نصيف وسقوطه بالترعة، بسبب نزاع على حصاد محصول الأرز، في الواقعة المحرر فيها المحضر رقم 6469 إداري كفر الدوار، وأن المشاجرة نشبت بين البرلماني و3 أفراد حضروا معه وبين المقاول طلعت متى و3 من أتباعه. وكشفت التحريات أن تدافع المزارع خلال منع البرلماني من حصاد المحصول تسبب في سقوطه بترعة "رشا"، داخل قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، محل النزاع بين النائب البرلماني والمقاول.
سجن

حبس طالب هندسة نصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس "محمد. ح. م" 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة القناة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه لتشغيلهم في التجارة وتوظيف الأموال. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن الطالب المتهم قام بالاستيلاء من مواطنين على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم في البيع والشراء مقابل عائد مادي كبير على أصول المبالغ.
جثة

انتحار طالب في المنيا بسبب المذاكرة

انتحر طالب في الصف الثالث الإعدادي داخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، باستخدام حزام شنطته المدرسية، بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وحاول آخر قتل عامل داخل مركز مطاي، بسبب خلافات مالية، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو قرقاص العام بوصول "أ. هـ. س" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة.
الاهرامات

ضبط 3 متهمين بمضايقة السياح في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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بيارة-صرف-صحي

سقطوا في بيارة صرف.. مصرع 3 أشقاء وإصابة 4 حاولوا إنقاذهم

لقي 3 أشقاء، مصرعهم وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا بعد أن سقطوا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" بمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية "طما فيوم" بدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

لقى زوج مصرعه، وأصيبت زوجته و3 من أبنائهما، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد نزله بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة. تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع زوج وإصابة زوجته و3 من أبنائهما. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.
جثة (3)

مصرع حارس عقار صدمته سيارة في أثناء جلوسه بمحل عمله

شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية حادثا مروعا، اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بحارس عقار في أثناء جلوسه أمام محل عمله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في بعض التلفيات في مدخل العقار. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وفاة حارس عقار بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم الإثنين، على أثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقلهم إلى مركز الحروق داخل المستشفى، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاى البارود لمكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة.
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