مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 9 آخرين بينهم طفلان شقيقان، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق الشيخ فضل في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرو، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة بحري مدخل قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب سيارة ميكروباص رقم «2652 ه-ع-ا»، وأن الحادث أسفر عن مصرع كلا من: «عبد الله عمر»، 29 عاما، وأخر مجهول الاسم، والاثنان يقيمان بمركز البدري بمحافظة أسيوط. وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص هم: «حمادة عطية، 22 عاما، وخالد