رياضة

معاناة لوف.. الإصابات تضرب منتخب ألمانيا

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
يواكيم لوف
يواكيم لوف
تواصلت معاناة يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بسبب الإصابات التي تضرب لاعبيه واحدًا تلو الآخر في الأيام القليلة الماضية، وشهدت قائمة المانشافت الأخيرة، غياب عدد هائل من اللاعبين، على رأسهم "ليون جوريتسكا، نيكو شولز، جوليان دراكسلر، ثيو كيرير، كيفن تراب". وبحسب ما ذكره موقع "سبورت 1"، فإن لوف مهدد بفقدان لاعبين آخرين قبل مواجهة الأرجنتين وديا، الأربعاء المقبل، في ظل معاناة مهاجمه تيمو فيرنر من نزلة برد. ومن جانبه، قال لوف: "تيمو مصاب بعدوى الإنفلونزا، لست متأكدًا من قدرته على التدرب معنا اليوم وغدًا".
كما أكد المدرب الألماني أن إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، يعاني أيضًا من إصابة عضلية بسيطة، ليصبح اللاعبان مهددين بالغياب عن المباراة المقبلة.   وكان لوف قد اضطر لاستبعاد توني كروس وجوناس هيكتور، أمس الأحد، واستدعاء سوات سيردار، لاعب شالكة، لأول مرة، بسبب إصابة الثنائي.   وعبر لوف
اقرأ المزيد
منتخب-إنجلترا‎

الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
عثمان-ديمبلي (1)

برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
اقرأ المزيد من الأخبار
مانويل-نوير (2)

نوير ينتقد تصريحات تير شتيجن عن وضعه في المنتخب

هاجم الحارس الألماني مانويل نوير، زميله في منتخب المانشافت وحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بعدما أعرب عن استيائه من وضعه في المنتخب الألماني، حيث يجلس بديلًا دائمًا لنوير قائد ألمانيا، على الرغم من المستويات المميزة التي يقدمها مع برشلونة. وقال نوير في هذا الشأن، حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" عقب تعادل بايرن ميونيخ مع لايبزيج، أمس السبت: "لقد سمعتها بالطبع، لكنه لم يقل شيئًا طوال فترة وجوده في معسكر المنتخب".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]