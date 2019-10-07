معاناة لوف.. الإصابات تضرب منتخب ألمانيا

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

يواكيم لوف

تواصلت معاناة يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بسبب الإصابات التي تضرب لاعبيه واحدًا تلو الآخر في الأيام القليلة الماضية، وشهدت قائمة المانشافت الأخيرة، غياب عدد هائل من اللاعبين، على رأسهم "ليون جوريتسكا، نيكو شولز، جوليان دراكسلر، ثيو كيرير، كيفن تراب". وبحسب ما ذكره موقع "سبورت 1"، فإن لوف مهدد بفقدان لاعبين آخرين قبل مواجهة الأرجنتين وديا، الأربعاء المقبل، في ظل معاناة مهاجمه تيمو فيرنر من نزلة برد. ومن جانبه، قال لوف: "تيمو مصاب بعدوى الإنفلونزا، لست متأكدًا من قدرته على التدرب معنا اليوم وغدًا".

كما أكد المدرب الألماني أن إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، يعاني أيضًا من إصابة عضلية بسيطة، ليصبح اللاعبان مهددين بالغياب عن المباراة المقبلة. وكان لوف قد اضطر لاستبعاد توني كروس وجوناس هيكتور، أمس الأحد، واستدعاء سوات سيردار، لاعب شالكة، لأول مرة، بسبب إصابة الثنائي. وعبر لوف

كما أكد المدرب الألماني أن إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، يعاني أيضًا من إصابة عضلية بسيطة، ليصبح اللاعبان مهددين بالغياب عن المباراة المقبلة.



وكان لوف قد اضطر لاستبعاد توني كروس وجوناس هيكتور، أمس الأحد، واستدعاء سوات سيردار، لاعب شالكة، لأول مرة، بسبب إصابة الثنائي.



وعبر لوف عن استيائه من تلك الإصابات المتتالية للاعبيه، ورغم تأكيده عدم رغبته في الشكوى من الظروف الحالية، فإنه أشار إلى إمكانية استفادة الشباب من الوضع الراهن واغتنام الفرصة.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني مع إستونيا بعد 4 أيام فقط على مواجهة الأرجنتين، وذلك في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.