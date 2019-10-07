حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

حازم إمام

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".

ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما، مساء أمس الأحد، على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة