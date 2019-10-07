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لماذا حمض الفوليك مهم للحامل والجنين؟

يوجد حمض الفوليك في مواد غذائية مختلفة ولكن لأنه قابل للذوبان في الماء، فإنه يتم التخلص منه عند طهيه، لذلك، من الأفضل طهي هذه الأطعمة قليلا أو تناولها نيئة
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
المرأة الحامل
المرأة الحامل
يوصى دائمًا بتناول أطعمة محددة في فترة الحمل، على سبيل المثال السكريات الطبيعية، كالفواكه بمختلف أنواعها، كما أن الخضراوات الورقية تتمتع بفوائد رائعة، يجب على المرأة الحامل أن تتناولها باستمرار، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المعادن التي تحتاجها الحامل بكميات كبيرة في هذه المرحلة، ولا يمكن الاكتفاء منها من خلال الطعام، على سبيل المثال حمض الفوليك، من أكثر ما ينصح بتناوله أثناء هذه الفترة، لأنه يتميز بالعديد من الفوائد، مثل إنتاج خلايا دم حمراء، وذلك نقلا عن "timesofindia".
يشار إلى حمض الفوليك أو الفولات باسم "بطل الحمل"، فهو واحدة من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها قبل وأثناء الحمل من أجل نمو وتطور الطفل داخل الرحم، فوفقًا للدراسات، يولد طفل واحد من بين كل 1000 طفل مصابًا بعيوب الأنبوب العصبي (NTD) مثل موت الجنين والعمود الفقري المشقوق، لكن تناول مكملات حمض الفوليك
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نظام نباتي

دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أصبح النظام النباتي شائعا بشكل كبير، خاصة بعد إثبات قدرته على فقدان الوزن والحماية من بعض الأمراض، ولهذا يعتقد الكثير من الاشخاص أن النباتيين أكثر صحة لأنهم لا يأكلون اللحوم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، فليس بالضرورة أن متبعي هذا النظام يكونون أكثر صحة، وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية. أظهرت الدراسة أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
ريجيم-الكيتو

هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟

تعددت الحميات الغذائية وأصبح الأشخاص يحتارون في اختيار إحداها من أجل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي، وهناك أنظمة منخفضة الكربوهيدرات تتمثل في حمية أتكينز، ورجيم دوكان، إلى جانب حمية الشاطئ الجنوبي، والكيتو، فجميعها تعتمد على الحصول على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والمزيد من الدهون الصحية. بعض الأشخاص يدعون أن هذه الأساليب تساعد في التخلص من الوزن بسرعة، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، والتغلب على مرض السكري من النوع 2، وحتى محاربة السرطان عن طريق تجنب تناول الكربوهيدرات.
نضارة-الوجه-والأطعمة-الصحية

المخبوزات والعصائر.. أطعمة تجنب تناولها بشكل يومي

في كل يوم نبحث عن الأطعمة المفيدة، التي تمدنا بالعناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها؛ على سبيل المثال، يوصى دائما بتناول الخضراوات الورقية والفواكه، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وننسى أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها، حتى نحمي أنفسنا من الأمراض، والزيادة غير الصحية في الوزن؛ على سبيل المثال، يجب تجنب تناول الأملاح، حتى لا تسبب آلاما في القدمين، ومن المحتمل أن ينتج عنها تكوّن حصوات، كما أن الإفراط في الفواكه المجففة يؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
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مشكلات-مرضية-تصيب-المرأة

4 مشكلات صحية تصيب النساء أكثر من الرجال

المرأة بشكل عام هي الأكثر عرضة للعديد من المشكلات الصحية، ويحدث ذلك نتيجة تقلب الهرمونات، كما أن علامات تقدم العمر تظهر عليها بشكل واضح أكثر من الرجال؛ لذا ستجد أن العناية بصحتهن أكثر ما يوصي به خبراء التغذية، إضافة إلى ذلك، النساء هن الأكثر عرضة للعديد من الأمراض المتعلقة بالصحة النفسية، حيث أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات زيادة نسبة النساء اللاتي يتعرضن للقلق والتوتر والاكتئاب بشكل كبير كل عام، ويرجع ذلك إلى طبيعتهن الفسيولوجية التي تتأثر بكل شيء، نقلًا عن "insider".
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