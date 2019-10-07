لماذا حمض الفوليك مهم للحامل والجنين؟

يوجد حمض الفوليك في مواد غذائية مختلفة ولكن لأنه قابل للذوبان في الماء، فإنه يتم التخلص منه عند طهيه، لذلك، من الأفضل طهي هذه الأطعمة قليلا أو تناولها نيئة
يوصى دائمًا بتناول أطعمة محددة في فترة الحمل، على سبيل المثال السكريات الطبيعية، كالفواكه بمختلف أنواعها، كما أن الخضراوات الورقية تتمتع بفوائد رائعة، يجب على المرأة الحامل أن تتناولها باستمرار، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المعادن التي تحتاجها الحامل بكميات كبيرة في هذه المرحلة، ولا يمكن الاكتفاء منها من خلال الطعام، على سبيل المثال حمض الفوليك، من أكثر ما ينصح بتناوله أثناء هذه الفترة، لأنه يتميز بالعديد من الفوائد، مثل إنتاج خلايا دم حمراء، وذلك نقلا عن "timesofindia".
يشار إلى حمض الفوليك أو الفولات باسم "بطل الحمل"، فهو واحدة من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها قبل وأثناء الحمل من أجل نمو وتطور الطفل داخل الرحم، فوفقًا للدراسات، يولد طفل واحد من بين كل 1000 طفل مصابًا بعيوب الأنبوب العصبي (NTD) مثل موت الجنين والعمود الفقري المشقوق، لكن تناول مكملات حمض الفوليك
يشار إلى حمض الفوليك أو الفولات باسم "بطل الحمل"، فهو واحدة من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها قبل وأثناء الحمل من أجل نمو وتطور الطفل داخل الرحم، فوفقًا للدراسات، يولد طفل واحد من بين كل 1000 طفل مصابًا بعيوب الأنبوب العصبي (NTD) مثل موت الجنين والعمود الفقري المشقوق، لكن تناول مكملات حمض الفوليك أثناء الحمل يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
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ما هو حمض الفوليك؟
حمض الفوليك أوالفولات يعتبر نوعا من فيتامين B القابل للذوبان في الماء، كما أنه شائع بشكل كبير في الأغذية المدعمة والمكملات الأخرى، حيث يستخدم جسمنا حمض الفوليك لإنتاج خلايا جديدة وحمض نووي، إضافة إلى ذلك، فإن حمض الفوليك، المعروف أيضا باسم فيتامين B9، ضروري للتطور السليم لجسم الإنسان، كما يشارك في إنتاج المادة الوراثية المسماة DNA، ويلعب دورا مهما في وظائف الجسم الأخرى.
نستطيع أن نقول الآن إن مثل هذه المغذيات مهمة للغاية بالنسبة للنساء الحوامل أو اللاتي يحاولن الحمل من أجل النمو السليم للطفل داخل الرحم، وفقًا لما صرح به الخبراء، يجب على المرأة الحامل تناول 400 ميلجرام من حمض الفوليك مع فيتامينات ما قبل الولادة يوميًّا أثناء الحمل.
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فيما يلي 4 أسباب تجعل من المهم تناول حمض الفوليك أثناء فترة الحمل:
1. يمنع عيوب الأنبوب العصبي
يساعد في نمو الجنين بشكل جيد، حيث يضمن له بناءً صحيًّا داخل رحم الأم، كما أن حمض الفوليك يوفر حماية جيدة للأنبوب العصبي لدى الطفل، الذي ينمو لاحقًا في المخ والحبل الشوكي، حيث يمنع أي نوع من الضرر أو العيوب الخلقية أثناء التكوين المبكر للجهاز العصبي المركزي.
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2- ينتج خلايا الدم الحمراء
تناول الفولات مفيد لإنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، ونظرًا لأنه يجب الحفاظ على معدلات الحديد في الدم أثناء هذه الفترة، فحمض الفوليك يعمل بفاعلية كبيرة لمنع نقص الحديد، حيث يضمن بقاء عدد خلايا الدم الحمراء (RBC) ثابتًا في الجسم.
3- يحمي الطفل من المضاعفات
الاستهلاك المنتظم لحمض الفوليك أثناء الحمل يقلل أيضًا من خطر الشفة المشقوقة عند الأطفال، كما أنه يقلل من خطر الولادة المبكرة والإجهاض وضعف النمو في الرحم.
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4- جيدة للمرأة الحامل
يمنع تناول كميات كافية من حمض الفوليك خلال فترة الحمل من تعرض الأمهات لتسمم الحمل، والسكتة القلبية وأمراض القلب والسرطانات والزهايمر، إضافة إلى ذلك، حمض الفوليك ضروري لإنتاج وإصلاح الحمض النووي، كما أنه يساعد في نمو المشيمة.
مصادر حمض الفوليك
يوجد حمض الفوليك في مواد غذائية مختلفة ولكن لأنه قابل للذوبان في الماء، فإنه يتم التخلص منه عند طهيه؛ لذلك، من الأفضل طهي هذه الأطعمة قليلا أو تناولها نيئة، على سبيل المثال السبانخ المطبوخة والأرز الأبيض والأفوكادو.
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