لماذا حمض الفوليك مهم للحامل والجنين؟

يوجد حمض الفوليك في مواد غذائية مختلفة ولكن لأنه قابل للذوبان في الماء، فإنه يتم التخلص منه عند طهيه، لذلك، من الأفضل طهي هذه الأطعمة قليلا أو تناولها نيئة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

المرأة الحامل

يوصى دائمًا بتناول أطعمة محددة في فترة الحمل، على سبيل المثال السكريات الطبيعية، كالفواكه بمختلف أنواعها، كما أن الخضراوات الورقية تتمتع بفوائد رائعة، يجب على المرأة الحامل أن تتناولها باستمرار، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المعادن التي تحتاجها الحامل بكميات كبيرة في هذه المرحلة، ولا يمكن الاكتفاء منها من خلال الطعام، على سبيل المثال حمض الفوليك، من أكثر ما ينصح بتناوله أثناء هذه الفترة، لأنه يتميز بالعديد من الفوائد، مثل إنتاج خلايا دم حمراء، وذلك نقلا عن "timesofindia".

يشار إلى حمض الفوليك أو الفولات باسم "بطل الحمل"، فهو واحدة من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها قبل وأثناء الحمل من أجل نمو وتطور الطفل داخل الرحم، فوفقًا للدراسات، يولد طفل واحد من بين كل 1000 طفل مصابًا بعيوب الأنبوب العصبي (NTD) مثل موت الجنين والعمود الفقري المشقوق، لكن تناول مكملات حمض الفوليك