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وفاة «نعيمة» آخر فيلة بحديقة حيوان الجيزة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
منذ 3 سنوات سادت حالة من الحزن داخل أروقة حديقة حيوان الجيزة بعد وفاة الفيلة "كريمة"، ذلك المشهد الذي تكرر اليوم الإثنين لدى وفاة الفيلة "نعمة" آخر فيلة، وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان بالجيزة، مضيفا أن "نعيمة" تعرضت لحالة من الإعياء، أمس، وتم تشكيل لجنة ضمت خبراء من المستشفى البيطري بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان لتشخيص الحالة، أملا في استعادة عافيتها، لكنها رحلت.
الفحص الظاهري كشف عن أن الوفاة ربما تكون بسبب كبر السن الذي يتعرض له الفيل، وتم إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بحالة الفيلة منذ بدء حالتها المرضية وتشخيص حالتها، في الوقت الذي انتهت الحديقة فيه من  الإجراءات البيطرية اللازمة قبل الدفن الصحي للفيلة "نعيمة" بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية،
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