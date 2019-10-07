وفاة «نعيمة» آخر فيلة بحديقة حيوان الجيزة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

حديقة الحيوان

منذ 3 سنوات سادت حالة من الحزن داخل أروقة حديقة حيوان الجيزة بعد وفاة الفيلة "كريمة"، ذلك المشهد الذي تكرر اليوم الإثنين لدى وفاة الفيلة "نعمة" آخر فيلة، وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان بالجيزة، مضيفا أن "نعيمة" تعرضت لحالة من الإعياء، أمس، وتم تشكيل لجنة ضمت خبراء من المستشفى البيطري بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان لتشخيص الحالة، أملا في استعادة عافيتها، لكنها رحلت.

الفحص الظاهري كشف عن أن الوفاة ربما تكون بسبب كبر السن الذي يتعرض له الفيل، وتم إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بحالة الفيلة منذ بدء حالتها المرضية وتشخيص حالتها، في الوقت الذي انتهت الحديقة فيه من الإجراءات البيطرية اللازمة قبل الدفن الصحي للفيلة "نعيمة" بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية،

الفحص الظاهري كشف عن أن الوفاة ربما تكون بسبب كبر السن الذي يتعرض له الفيل، وتم إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بحالة الفيلة منذ بدء حالتها المرضية وتشخيص حالتها، في الوقت الذي انتهت الحديقة فيه من

الإجراءات البيطرية اللازمة قبل الدفن الصحي للفيلة "نعيمة" بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، وذلك بسحب وفحص العينات المسحوبة منها لإعداد تقرير طبى بشأن أسباب النفوق.



30 سنة رافق خلالها "عم محمد"، عامل، الفيلة "نعيمة" في الحديقة، لم يجد الرجل البسيط كلمات تصف حالة الحزن التي أصابته بسبب وفاتها متذكرا الساعات الأخيرة لها بقوله: "كان عندي أمل حتى آخر لحظة أنها تمر بوعكة صحية وسوف تتعافى منها، لكنها ماتت وتركت في قلبي ألمًا، كنت أتعامل معها وأقضي الساعات الطويلة بجوارها أكثر مما جلست مع عائلتي".