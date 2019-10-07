واحدة تجنبها.. ماذا قدمت السيارات الصغيرة في 2019؟

استطاعت مجموعة من السيارات صغيرة الحجم أن تقدم نفسها بشكل رائع في العام الجاري، وذلك بعد أن تم تطوير العديد من الأمور الفنية والشكلية بالسيارة خلال الأشهر الماضية

تحرير:محمود نبيل ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فولكس فاجن جولف

تحظى السيارات صغيرة الحجم بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، مما يجعلها دومًا تحت اختبار وأنظار النقاد في العديد من الأوقات خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة أنها تتمتع بالفعل بقدرات تجارية على جذب الجماهير. على مدى العام الجاري، كانت هناك علامات واضحة لنجاح السيارات صغيرة الحجم في الأشهر الماضية، وذلك سواء على المستوى التجاري أو التقييم الفني للخبراء، الذين كان لهم آراء خاصة في مجموعة كبيرة من الإصدارات صغيرة الحجم بالأسواق العالمية المختلفة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المعني بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صغيرة الحجم، وتقييم الخبراء لها على المستوى الفني. هوندا جاز لا شك أنها واحدة من الموديلات التي استحقت تطويرا واضحا من جانب شركتها اليابانية المصنعة، وخاصة أنها استطاعت خلال العقود الماضية أن