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واحدة تجنبها.. ماذا قدمت السيارات الصغيرة في 2019؟

استطاعت مجموعة من السيارات صغيرة الحجم أن تقدم نفسها بشكل رائع في العام الجاري، وذلك بعد أن تم تطوير العديد من الأمور الفنية والشكلية بالسيارة خلال الأشهر الماضية
تحرير:محمود نبيل ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف
تحظى السيارات صغيرة الحجم بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، مما يجعلها دومًا تحت اختبار وأنظار النقاد في العديد من الأوقات خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة أنها تتمتع بالفعل بقدرات تجارية على جذب الجماهير. على مدى العام الجاري، كانت هناك علامات واضحة لنجاح السيارات صغيرة الحجم في الأشهر الماضية، وذلك سواء على المستوى التجاري أو التقييم الفني للخبراء، الذين كان لهم آراء خاصة في مجموعة كبيرة من الإصدارات صغيرة الحجم بالأسواق العالمية المختلفة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المعني بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صغيرة الحجم، وتقييم الخبراء لها على المستوى الفني. هوندا جاز لا شك أنها واحدة من الموديلات التي استحقت تطويرا واضحا من جانب شركتها اليابانية المصنعة، وخاصة أنها استطاعت خلال العقود الماضية أن
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سيارة

الأولى من نوعها.. دبي تكشف عن السيارة «الجيومكانية»

كشف مركز نظم المعلومات الجغرافية تحت مبادرة جيو دبي، خلال معرض جايتكس في دبي، عن السيارة الجيوميكانية ذاتية القيادة الأولى من نوعها في العالم، والتي ستوفر منظومة متكاملة لتسجيل بيانات الطرق في دبي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وجذبت السيارة العصرية من نوع "بي إم دبليو" الأنظار خلال معرض جايتكس التقني، وأثارت التساؤلات حول طريقة مساهمتها بجمع البيانات في دبي. وتتضمن السيارة الجيومكانية نظام القيادة الذاتية، الذي يتكون من أجهزة ليزرية عالية الدقة، وحساسات متكاملة لتوجيه السيارة حسب الطرق الملاحية المخطط لها.
كيا-سول

عائلية وموفرة.. سيارات دفع رباعي اقتصادية

يظن البعض أن السيارات الكهربائية والهجين فقط هي التي يمكنها أن تمتلك معدلات رائعة على مستوى استهلاك الوقود، إلا أن هناك العديد من الموديلات التي تعمل بالمحروقات، تمتلك قدرات رائعة في هذا الصدد، خاصة أنها تمتلك قدرات فنية متطورة. وعلى مستوى القدرات الفنية، تود فئات جماهيرية عديدة الجمع بين التقنيات الفنية والقدرات الخاصة بالاستهلاك الاقتصادي؛ ولذلك فإن عددا من السيارات تستطيع بشكل رئيسي تلبية احتياجات الجمهور على المستويين الفني والاقتصادي بشكل عام.
رينو داستر

ارتفاع المبيعات 11.8%| أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعًا

عقب مرور 9 أشهر كاملة على تطبيق المرحلة الأخيرة في اتفاقية إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، خسر الجميع داخل سوق السيارات المحلية، وفازت سيارات العلامات الأوروبية، بعد أن كشفت بيانات مركز معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 10% خلال أول 8 أشهر من 2019، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن مبيعات السيارات الأوروبية ارتفعت بنسبة 11.8% لتصل إلى 17 ألفًا و486 وحدة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ15 ألفا و646 مركبة، العام الماضي. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا خلال 8 أشهر.
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