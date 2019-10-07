واحدة تجنبها.. ماذا قدمت السيارات الصغيرة في 2019؟

استطاعت مجموعة من السيارات صغيرة الحجم أن تقدم نفسها بشكل رائع في العام الجاري، وذلك بعد أن تم تطوير العديد من الأمور الفنية والشكلية بالسيارة خلال الأشهر الماضية
تحظى السيارات صغيرة الحجم بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، مما يجعلها دومًا تحت اختبار وأنظار النقاد في العديد من الأوقات خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة أنها تتمتع بالفعل بقدرات تجارية على جذب الجماهير.
على مدى العام الجاري، كانت هناك علامات واضحة لنجاح السيارات صغيرة الحجم في الأشهر الماضية، وذلك سواء على المستوى التجاري أو التقييم الفني للخبراء، الذين كان لهم آراء خاصة في مجموعة كبيرة من الإصدارات صغيرة الحجم بالأسواق العالمية المختلفة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المعني بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صغيرة الحجم، وتقييم الخبراء لها على المستوى الفني.
هوندا جاز
لا شك أنها واحدة من الموديلات التي استحقت تطويرا واضحا من جانب شركتها اليابانية المصنعة، وخاصة أنها استطاعت خلال العقود الماضية أن
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المعني بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صغيرة الحجم، وتقييم الخبراء لها على المستوى الفني.
هوندا جاز
لا شك أنها واحدة من الموديلات التي استحقت تطويرا واضحا من جانب شركتها اليابانية المصنعة، وخاصة أنها استطاعت خلال العقود الماضية أن تخلق لنفسها شعبية واسعة بين العديد من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية، بما أسهم في جعلها واحدة من الموديلات صغيرة الحجم التي يبحث عنها الجمهور بشتى السبل.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وحظيت السيارة صغيرة الحجم على تطويرات وتعديلات مختلفة فنيًا، كما أنها امتلكت تحسينات واضحة على مستوى الشكل الخارجي والتصميم الداخلي.
هيونداي i20
لعب حجمها والشكل الخارجي الذي يخضع لتطوير مستمر من قبل الشركة الكورية، دورًا كبيرًا في جذب الفئات الشابة من المستخدمين، وهو ما أسهم في تمتعها بشعبية واسعة في الأسواق العالمية، وبالأخص لدى الفئات الأكثر بحثًا عن الموديلات صغيرة الحجم في الأسواق العالمية.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
ودفعت هذه الشعبية الكبيرة شركة هيونداي إلى أن ترتفع بوتيرة تطوير سيارتها i20 في العديد من الأسواق العالمية، خاصة تلك التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالسيارات صغيرة الحجم.
كيا ريو
توفر كيا ريو خيارًا رائعًا للباحثين عن الموديلات الصغيرة والتي تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة، لا سيما أن الحالة الاقتصادية للعشرات من البلدان على مستوى العالم، هي التي تحدد بشكل رئيس توجهات الفئات الجماهيرية المختلفة فيما يتعلق بالسيارات.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
سيات إبيزا
راهنت عليها الشركة الإسبانية في عدد من الأسواق العالمية التي تهتم بهذه الموديلات، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بفضل معدلاتها الاقتصادية في استهلاك البنزين، حيث تستطيع أن تسير مسافة أكثر من 28 كيلومتر باستخدام لتر واحد فقط، بما أسهم في جعلها واحدة من أهم السيارات المطلوبة في الأسواق العالمية.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
فولكس فاجن جولف
واحدة من صناع التاريخ في السيارات، فهي أحد الموديلات التي تمتلك سمعة طيبة وقدرة على إقناع المستخدمين بإمكاناتها الفنية، وعلى الرغم من أن سعرها أعلى من بعض الموديلات العائلية المنافسة، إلا أنها تميل إلى الإبقاء على قيمتها بسبب جودتها الواضحة.
ميتسوبيشي ميراج
كانت صاحبة التقييم الأقل على مستوى السيارات الصغيرة في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من تطوير الشركة اليابانية لها في الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، حيث تفتقر للتطوير على المستوى الداخلي، كما أن البعض يرى أسعارها لا تتناسب مع ما تقدمه السيارة صغيرة الحجم للمستهلك، وهو الأمر الذي أسهم في حصولها على تقييم أقل من نظيراتها في القائمة التي ضمت أفضل الموديلات صغيرة الحجم.