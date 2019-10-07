«التعليم»: تكليف المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، إن تكليف المعلمين الجدد سيكون قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى فى حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من إجراءات وضوابط وتحريات، واستيفاء المتعاقد الشروط المطلوبة، مضيفا أن إحدى المؤسسات التابعة للوزارة هى المنوط بها التعاقد مع المعلمين وفقا لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، وذلك بعدما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن بحث الوزارة عن 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام.

وأضاف "شوقي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أنه توجد أفضلية للمعلمين المؤقتين في العام الماضي، مؤكدًا أنه سيتم الاختيار حسب الكفاءة، وليس بالتظاهر أو الصوت العالي. وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المؤسسات الدولية التى تعمل معها الوزارة تحرص على سمعتها، قائلا: "أدعو الشباب

وأضاف "شوقي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أنه توجد أفضلية للمعلمين المؤقتين في العام الماضي، مؤكدًا أنه سيتم الاختيار حسب الكفاءة، وليس بالتظاهر أو الصوت العالي.



وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المؤسسات الدولية التى تعمل معها الوزارة تحرص على سمعتها، قائلا: "أدعو الشباب إلى عدم الحصول على شهادات دولية إلا من أماكن موثوقة والوزارة تقدم شهادة مقابل 300 جنيه في حين تبيعها مكتبات بها عمليات نصب مقابل 1500 جنيه".



وأوضح في تصريحات صحفية أن الاختيار سيكون من قبَل الوزارة وتحديد المدرسة التى يعمل فيها، مشددا على أنه لن يعمل فى المدارس إلا من توافرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات الأمنية.



