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«التعليم»: تكليف المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر

تحرير:أمينة محمود ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، إن تكليف المعلمين الجدد سيكون قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى فى حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من إجراءات وضوابط وتحريات، واستيفاء المتعاقد الشروط المطلوبة، مضيفا أن إحدى المؤسسات التابعة للوزارة هى المنوط بها التعاقد مع المعلمين وفقا لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، وذلك بعدما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن بحث الوزارة عن 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام.
وأضاف "شوقي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أنه توجد أفضلية للمعلمين المؤقتين في العام الماضي، مؤكدًا أنه سيتم الاختيار حسب الكفاءة، وليس بالتظاهر أو الصوت العالي. وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المؤسسات الدولية التى تعمل معها الوزارة تحرص على سمعتها، قائلا: "أدعو الشباب
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التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
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قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بوابة التوظيف الإلكترونية التى تطلقها الوزارة، يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرا، تستهدف إنشاء قاعدة بيانات المؤهلين للعمل في المدارس الحكومية والدولية والخاصة، للتأكد من المعلومات التي تقدم للطلاب صحيحة، مضيفا أن هناك عجز كبير في العمال أيضا ونحتاج إلى عمال بمواصفات خاصة، والبوابة الإلكترونية سيكون بها شروط معينة للتعاقد معه والعمل في المدارس.
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