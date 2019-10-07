رياضة

برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
ديمبلي
ديمبلي
تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.
وتعرض ديمبلي للطرد في مباراة الفريق الكتالونى الأخيرة أمام إشبيلية، بعدما انتقد حكم اللقاء بشكل مستفز على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو. وأكملت الصحيفة خلال تقريرها أن البلوجرانا يهدف إلى تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسؤولة عن توقيع العقوبات، على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط. وتابعت
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الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
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حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
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معاناة لوف.. الإصابات تضرب منتخب ألمانيا

تواصلت معاناة يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بسبب الإصابات التي تضرب لاعبيه واحدًا تلو الآخر في الأيام القليلة الماضية، وشهدت قائمة المانشافت الأخيرة، غياب عدد هائل من اللاعبين، على رأسهم "ليون جوريتسكا، نيكو شولز، جوليان دراكسلر، ثيو كيرير، كيفن تراب". وبحسب ما ذكره موقع "سبورت 1"، فإن لوف مهدد بفقدان لاعبين آخرين قبل مواجهة الأرجنتين وديا، الأربعاء المقبل، في ظل معاناة مهاجمه تيمو فيرنر من نزلة برد. ومن جانبه، قال لوف: "تيمو مصاب بعدوى الإنفلونزا، لست متأكدًا من قدرته على التدرب معنا اليوم وغدًا".
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مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
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الإيقاف يهدد نجوم الريال والبارسا قبل «الكلاسيكو»

تتجه الأنظار صوب ملعب الكامب نو يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيكون مسرحًا لكلاسيكو الأرض، عندما يستقبل برشلونة حامل اللقب، نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهناك العديد من نجوم الفريقين الذين يخشون الحصول على إنذارات في المباريات المقبلة، تهدد مشاركتهم في الكلاسيكو، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين من جانب ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، الذي تحصل بدوره على البطاقة الصفراء الرابعة له هذا الموسم في مباراة غرناطة أمس السبت، وحال حصوله على إنذار آخر في مباراة ريال مايوركا بالجولة التاسعة، سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو.
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ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، افتتح كريم بنزيما التسجيل، وأضاف هازارد الهدف الثاني، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث، وقلص داروين مخيس الفارق لغرناطة، وأضاف دوارتي الهدف الثاني للضيوف، واختتم خاميس رودريجيز رباعية الملكي، الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.
زين الدين زيدان

زيدان عن تراجع نتائج ريال مدريد: لسنا في حالة سيئة

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن أداء فريقه يتحسن من فترة إلى أخرى، بسبب الانطلاقة السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة غرناطة المقرر إقامتها، غدًا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قائلًا :"مباراة الغد ستكون بين صاحب المركز الأول، وصاحب المركز الثاني، وهذا يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح، بعد الانطلاقة السيئة في بداية الموسم".
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