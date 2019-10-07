برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

ديمبلي

تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.

وتعرض ديمبلي للطرد في مباراة الفريق الكتالونى الأخيرة أمام إشبيلية، بعدما انتقد حكم اللقاء بشكل مستفز على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو. وأكملت الصحيفة خلال تقريرها أن البلوجرانا يهدف إلى تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسؤولة عن توقيع العقوبات، على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط. وتابعت