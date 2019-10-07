دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت الدراسة أن النظام الغذائي النباتي له تأثير وقائي كبير ضد أمراض القلب التاجية ولكن ليس على السكتة الدماغية، كما دعا المتخصصون إلى مزيد من الأدلة

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

نظام نباتي

أصبح النظام النباتي شائعا بشكل كبير، خاصة بعد إثبات قدرته على فقدان الوزن والحماية من بعض الأمراض، ولهذا يعتقد الكثير من الاشخاص أن النباتيين أكثر صحة لأنهم لا يأكلون اللحوم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، فليس بالضرورة أن متبعي هذا النظام يكونون أكثر صحة، وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية. أظهرت الدراسة أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

تزداد شعبية النظام النباتي لأسباب ثقافية وصحية، والآراء الأخلاقية والاهتمامات البيئية، كما لا يأكل النباتيون أي منتجات لحوم أو سمك أو دواجن، كما لا يمكنهم تناول البيض ومنتجات الألبان. يهمك أن تعرف: هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟ وأظهرت الدراسة أن النظام الغذائي النباتي له تأثير وقائي كبير