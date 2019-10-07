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دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت الدراسة أن النظام الغذائي النباتي له تأثير وقائي كبير ضد أمراض القلب التاجية ولكن ليس على السكتة الدماغية، كما دعا المتخصصون إلى مزيد من الأدلة
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
نظام نباتي
نظام نباتي
أصبح النظام النباتي شائعا بشكل كبير، خاصة بعد إثبات قدرته على فقدان الوزن والحماية من بعض الأمراض، ولهذا يعتقد الكثير من الاشخاص أن النباتيين أكثر صحة لأنهم لا يأكلون اللحوم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، فليس بالضرورة أن متبعي هذا النظام يكونون أكثر صحة، وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية. أظهرت الدراسة أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
تزداد شعبية النظام النباتي لأسباب ثقافية وصحية، والآراء الأخلاقية والاهتمامات البيئية، كما لا يأكل النباتيون أي منتجات لحوم أو سمك أو دواجن، كما لا يمكنهم تناول البيض ومنتجات الألبان. يهمك أن تعرف: هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟ وأظهرت الدراسة أن النظام الغذائي النباتي له تأثير وقائي كبير
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المرأة الحامل وأشعة الشمس

لماذا حمض الفوليك مهم للحامل والجنين؟

يوصى دائمًا بتناول أطعمة محددة في فترة الحمل، على سبيل المثال السكريات الطبيعية، كالفواكه بمختلف أنواعها، كما أن الخضراوات الورقية تتمتع بفوائد رائعة، يجب على المرأة الحامل أن تتناولها باستمرار، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المعادن التي تحتاجها الحامل بكميات كبيرة في هذه المرحلة، ولا يمكن الاكتفاء منها من خلال الطعام، على سبيل المثال حمض الفوليك، من أكثر ما ينصح بتناوله أثناء هذه الفترة، لأنه يتميز بالعديد من الفوائد، مثل إنتاج خلايا دم حمراء، وذلك نقلا عن "timesofindia".
ريجيم-الكيتو

هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟

تعددت الحميات الغذائية وأصبح الأشخاص يحتارون في اختيار إحداها من أجل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي، وهناك أنظمة منخفضة الكربوهيدرات تتمثل في حمية أتكينز، ورجيم دوكان، إلى جانب حمية الشاطئ الجنوبي، والكيتو، فجميعها تعتمد على الحصول على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والمزيد من الدهون الصحية. بعض الأشخاص يدعون أن هذه الأساليب تساعد في التخلص من الوزن بسرعة، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، والتغلب على مرض السكري من النوع 2، وحتى محاربة السرطان عن طريق تجنب تناول الكربوهيدرات.
نضارة-الوجه-والأطعمة-الصحية

المخبوزات والعصائر.. أطعمة تجنب تناولها بشكل يومي

في كل يوم نبحث عن الأطعمة المفيدة، التي تمدنا بالعناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها؛ على سبيل المثال، يوصى دائما بتناول الخضراوات الورقية والفواكه، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وننسى أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها، حتى نحمي أنفسنا من الأمراض، والزيادة غير الصحية في الوزن؛ على سبيل المثال، يجب تجنب تناول الأملاح، حتى لا تسبب آلاما في القدمين، ومن المحتمل أن ينتج عنها تكوّن حصوات، كما أن الإفراط في الفواكه المجففة يؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
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