لو بتعاني من فقدان السمع المؤقت استخدم زيوت عطرية

يساعد زيت الليمون في تقليل احتقان الأذن بسبب الحساسية الموسمية، كما أنه يعالج الألم الناتج عن اضطرابات الأذن، كما يساعد في تقليل أعراض الحساسية التي تسبب فقدان السمع.
فقدان السمع أو ضعف السمع يعتبر أحد المشكلات المزعجة التي تواجه الفتيات والرجال، فمن المزعج في الصباح، أن تيقظك والدتك ولا تسمعها، أو يتحدث إليك شخص ما ولا تتمكن من تفسير ما يقول، لا تشعر بالحرج والقلق، حيث إن فقدان السمع يصيب العديد من الأشخاص كل عام، و تجهل العديد من الأسر التعامل معه، على الجانب الآخر يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات المنزلية، المتمثلة في تطبيق الزيوت الحيوية، مثل زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الأمريكي "boldsky".
يعتبر فقدان السمع من الإعاقات المزمنة التي يهملها كثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى تأخر ظهورها، فأثبتت العديد من الأبحاث والدراسات، إن حوالي ما يقرب من 360 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من هذا العجز، الذي يعادل 5.3% من سكان العالم، فهل تتخيل كم شخص الآن، لا يمكنه التعرف على
يعتبر فقدان السمع من الإعاقات المزمنة التي يهملها كثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى تأخر ظهورها، فأثبتت العديد من الأبحاث والدراسات، إن حوالي ما يقرب من 360 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من هذا العجز، الذي يعادل 5.3% من سكان العالم، فهل تتخيل كم شخص الآن، لا يمكنه التعرف على الأصوات والتمييز بينها، منعزل تمامًا عن العالم، لا يرى الكون إلا من خلال بوابة العين الضيقة، إذ يجب الكشف المبكر للتغلب على هذه الحالة، توجد أنواع مختلفة من العلاج يمكن اتباعها، إذا كنت تعاني من هذه الحالة المرضية، على سبيل المثال العمليات الجراحية وزراعة القوقعة، او ارتداء سماعة.
كل هذه الطرق تعتبر فعالة بشكل كبير، ولكن الأفضل منها هو طريق طبيعي لعلاج مشكلة فقدان السمع، فوفقًا لبعض من التقارير الطبية، يختار 4 من كل 5 أشخاص، العلاجات الطبيعية للتخلص من مشكلات السمع، وقبل التحدث عن العلاجات الطبيعية بشكل أوضح، ما هو فقدان السمع، وأسبابه؟
يشير ضعف السمع إلى عدم القدرة الكاملة أو الجزئية للشخص على سماع الأصوات، تتراوح الأعراض من الحالات الخفيفة إلى المتوسطة إلى الشديدة، كما يرجع تدهور السمع إلى العديد من العوامل مثل المشكلات النفسية والاجتماعية والجسدية، إضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث المشكلة في أي من الأذنين أو كليهما، توجد مصطلحات أخرى لفقدان السمع تتمثل في الصمم، ضعف السمع التوصيلي، وانخفاض السمع، يقول المعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى (NIDCD) إنه من بين مجموع الصم أو الصم جزئيًا ، تبلغ نسبة الأشخاص المصابين 25%، والمعظم من كبار السن حيث تتراوح اعمارهم بين 65-74.
العلاجات الطبيعية لفقدان السمع تشمل استخدام الزيوت الأساسية والأعشاب في العلاج، يجب أن تتفهم أمر هام، أن هذه العلاجات فعالة فقط لفقدان السمع المؤقت الذي يحدث بسبب العدوى والحساسية والالتهابات وشمع الأذن المفرط والضوضاء الصاخبة.
ثُبت أن الزيوت الأساسية فعالة لفقدان السمع، ومع ذلك، لا يتم تطبيقها مباشرة في الأذنين ولكن يتم خلطها ببعض زيوت ناقلة مثل جوز الهند واللوز وزيت الزيتون، عندما يتم تبخرها واستنشاقها، فإنه يخفف من احتقان الأذنين ويعالج مشاكل الأذن، كل ما عليك فعله أن تضيف ملعقة كبيرة من الزيت الحامل مع قطرة واحدة من الزيت العطري، وما يلي بعض من الزيوت الطبيعية الهامة التي تساعد بشكل كبير:
1-زيت شجرة الشاي
الخصائص المضادة للالتهابات لزيت شجرة الشاي تساعد في علاج جميع أنواع مشاكل فقدان السمع، حيث يظهر الزيت نتائج مذهلة في خلال بضعة أيام من استخدامه، طريقة الاستخدام: امزج 3 قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت الزيتون وخل التفاح، ضع الخليط في أذنك برفق واتركه لمدة 4-5 دقائق قبل شطفه، كرر ذلك 4 مرات في اليوم.
2-زيت اللافندر
من المعروف أن الزيت مهدئ لأعراض الحساسية ويقلل الالتهاب، فإذا كان الشخص يعاني من فقدان السمع بسبب الحساسية الموسمية والالتهابات، فإن زيت اللافندر هو الأفضل لمنعه، طريقة الاستخدام: امزج 2-3 قطرات من زيت اللافندر مع 2 قطرة من زيت ناقل، وبعد ذلك ضع الخليط على كرة قطنية، وضعها برفق في الأذنين.
3-زيت الليمون
يساعد زيت الليمون في تقليل احتقان الأذن بسبب الحساسية الموسمية، كما أنه يعالج الألم الناتج عن العديد من اضطرابات الأذن، يساعد الزيت أيضًا في تقليل أعراض الحساسية التي تسبب فقدان السمع، طريقة الاستخدام: اخلطي 3 قطرات من زيت الليمون وزيت الزيتون، ضع الخليط في أذنك برفق واتركه لمدة 4-5 دقائق قبل الشطف، كرر ذلك 4 مرات في اليوم.