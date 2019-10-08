لو بتعاني من فقدان السمع المؤقت استخدم زيوت عطرية

يساعد زيت الليمون في تقليل احتقان الأذن بسبب الحساسية الموسمية، كما أنه يعالج الألم الناتج عن اضطرابات الأذن، كما يساعد في تقليل أعراض الحساسية التي تسبب فقدان السمع.

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

فقدان السمع

فقدان السمع أو ضعف السمع يعتبر أحد المشكلات المزعجة التي تواجه الفتيات والرجال، فمن المزعج في الصباح، أن تيقظك والدتك ولا تسمعها، أو يتحدث إليك شخص ما ولا تتمكن من تفسير ما يقول، لا تشعر بالحرج والقلق، حيث إن فقدان السمع يصيب العديد من الأشخاص كل عام، و تجهل العديد من الأسر التعامل معه، على الجانب الآخر يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات المنزلية، المتمثلة في تطبيق الزيوت الحيوية، مثل زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الأمريكي "boldsky".

يعتبر فقدان السمع من الإعاقات المزمنة التي يهملها كثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى تأخر ظهورها، فأثبتت العديد من الأبحاث والدراسات، إن حوالي ما يقرب من 360 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من هذا العجز، الذي يعادل 5.3% من سكان العالم، فهل تتخيل كم شخص الآن، لا يمكنه التعرف على