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لو بتعاني من فقدان السمع المؤقت استخدم زيوت عطرية

يساعد زيت الليمون في تقليل احتقان الأذن بسبب الحساسية الموسمية، كما أنه يعالج الألم الناتج عن اضطرابات الأذن، كما يساعد في تقليل أعراض الحساسية التي تسبب فقدان السمع.
تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فقدان السمع
فقدان السمع
فقدان السمع أو ضعف السمع يعتبر أحد المشكلات المزعجة التي تواجه الفتيات والرجال، فمن المزعج في الصباح، أن تيقظك والدتك ولا تسمعها، أو يتحدث إليك شخص ما ولا تتمكن من تفسير ما يقول، لا تشعر بالحرج والقلق، حيث إن فقدان السمع يصيب العديد من الأشخاص كل عام، و تجهل العديد من الأسر التعامل معه، على الجانب الآخر يلجأ العديد من الأشخاص إلى العلاجات المنزلية، المتمثلة في تطبيق الزيوت الحيوية، مثل زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الأمريكي "boldsky".
يعتبر فقدان السمع من الإعاقات المزمنة التي يهملها كثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى تأخر ظهورها، فأثبتت العديد من الأبحاث والدراسات، إن حوالي ما يقرب من 360 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من هذا العجز، الذي يعادل 5.3% من سكان العالم، فهل تتخيل كم شخص الآن، لا يمكنه التعرف على
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في أكتوبر الوردي| تطوير عقار مضاد لتطور الأورام

النساء مفعمات بالحياة، فهن عمود المنزل، وصاحبات البهجة في كل مكان تتواجدن فيه، وكالشموع المضيئة في غمرة الظلام. تخيل تلك الزهرة المتفتحة في مواجهة المرض الخبيث تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وخاصة إن كانت حالتها متأخرة بعد اكتشافها معاناتها من سرطان الثدي. ويُعد أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ومخاطره، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض، ولأن العلم في تقدم فدعنا نتعرف معا على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والآثار النفسية لهذا المرض.
رائحة-الفم-الكريهه

السجائر تمنحك رائحة نفس كريهة.. توقف عن استهلاكها

مازالت الكثير من الهيئات المتعلقة بالصحة، تحذر من شرب السجائر، لأنه ينتج عنها العديد من الأمراض القاتلة، على سبيل المثال أمراض القلب وسرطان الرئة، ومرض السكري، فكل ما هو قاتل ومضر يأتيك عند شرب السجائر بشراهة، تغير السجائر من ملامحك، يصبح لديك أسنان مهشمة وليس ذلك فقط، ولكن تتسبب في رائحة كريهة للنفس، لذا توجد بعض من العادت الصحية التي يجب اتباعها، من أجل التخلص من رائحة السجائر الكريهة، كغسيل الأسنان بانتظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
زيت-التامانو

البرتقال من فاكهة إلى زيت يهدئ من الاكتئاب

مع انتشار الأمراض بشكل كبير كل يوم، يحاول العديد من الأشخاص استخدام الطرق الطبيعية في العلاج؛ على سبيل المثال، تطبيق الزيوت الحيوية عند الشعور بآلام في جزء محدد من الجسم، أو معالجة الشعر التالف، والحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب، ومن أهم الزيوت العطرية المستخدمة زيت البرتقال، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فاعليته في التخفيف من الالتهابات، إضافة إلى أنه يمنع العدوى، ويخفف من حدة الاكتئاب، فيجب ألا يخلو البيت من هذه الزيوت الرائعة، نقلا عن "organic facts".
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