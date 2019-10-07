بعد انسحاب بكين.. أزمات تلاحق أكبر مشروع غاز إيراني

وكانت إيران قد منحت "توتال" و"سي إن بي سي" و"بتروبارس" عقدا في يوليو 2017 لتطوير المرحلة 11 من حقل "بارس" الجنوبي، وهي جزء من أكبر حقل للغاز البحري في العالم
يبدو أن الأوضاع في إيران مستمرة في التدهور، حيث أعلنت الصين نيتها وقف مشاركتها في مشروع ضخم للغاز الطبيعي في إيران.
حيث قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، إن شركة الصين الوطنية للبترول "سي إن بي سي" لم تعد شريكا في أكبر مشروع للغاز الطبيعي في إيران، وهو ما سيدفع الدولة الواقعة على الخليج العربي إلى البدء في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي العملاق.
وكانت الشركة الصينية هي الشريك الدولي الوحيد المتبقي في المشروع، بعد انسحاب شركة "توتال" الفرنسية العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي 2015.
وكانت المرحلة الـ11 هي أكبر مشروع لتطوير البنية التحتية مع المشاركين الأجانب الرئيسيين الذين تعاقدت معاهم إيران بعد توقيع الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة "شانا" الحكومية للأنباء، عن زنكنه، قوله إن الشركة الصينية "استبعدت" من المشروع، دون أن يقدم أي تفسير لهذه الخطوة، وأضاف أن شركة "بتروبارس" الإيرانية ستستحوذ
وكانت المرحلة الـ11 هي أكبر مشروع لتطوير البنية التحتية مع المشاركين الأجانب الرئيسيين الذين تعاقدت معاهم إيران بعد توقيع الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة "شانا" الحكومية للأنباء، عن زنكنه، قوله إن الشركة الصينية "استبعدت" من المشروع، دون أن يقدم أي تفسير لهذه الخطوة، وأضاف أن شركة "بتروبارس" الإيرانية ستستحوذ على حصة "سي إن بي سي"، وستكون المشاركة الوحيدة في المرحلة الـ11.
وفي الوقت نفسه، قالت شبكة "ورلد أويل"، لم يرد متحدث باسم "سي إن بي سي" في بكين على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للتعليق على القرار، اليوم الإثنين.
وكانت إيران قد منحت "توتال" و"سي إن بي سي" و"بتروبارس" عقدا في يوليو 2017 لتطوير المرحلة 11 من حقل "بارس" الجنوبي، وهي جزء من أكبر حقل للغاز البحري في العالم.
وانسحبت "توتال"، التي كانت تملك في البداية 50.1% من المشروع في أغسطس 2018، وكانت "سي إن بي سي" تمتلك 30% من المشروع، في حين تملك "بتروبارس" 19.9%.
وقال زنكنه: "كنا نعتزم جذب رؤوس أموال أجنبية لتطوير المشروع"، وأضاف: "كان من المفترض أن تتعلم بتروبارس من شركات أخرى مشاركة في المشروع".
وتحجم شركات الطاقة الدولية عن العمل في إيران منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على البلاد، بسبب مخاوفها من أن واشنطن قد تضعهم في قائمة سوداء للتواصل مع الجمهورية الإسلامية، إلا أن الصين لا تزال واحدة من أكبر المشترين للنفط الإيراني، على الرغم من العقوبات الأمريكية.
وصرح زنكنه للصحفيين، يوم الأحد، بأن المرحلة الحادية عشرة من المشروع ستنتج 500 مليون قدم مكعب من الغاز بحلول مارس 2020، مما يشير إلى أن المشروع يسير وفقا للخطة، حيث كان من المقرر أن يبدأ في العمل عام 2021، وفقا لبيان أصدرته شركة "توتال" عندما حصلت على عقد التطوير.
وذكر الموقع أن استمرار "سي إن بي سي" في المشروع لم يكن غير مؤكد منذ عدة أشهر، حيث قال زنكنه في فبراير الماضي، إن الشركة الصينية لم تنفذ أيا من مهامها، وصرح رئيس شركة "بارس" للنفط والغاز الإيرانية بأن المفاوضات مع الشركة كانت لا تزال جارية حتى شهر أغسطس.
أزمة انسحاب الشركة الصينية من مشروع حقل "بارس" الجنوبي، تضيف إلى قائمة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني بالفعل، بعد انخفاض صادرات البلاد النفطية لمستوى غير مسبوق، ومن المحتمل أن يتأثر إنتاجها من النفط والغاز قريبا.
ففي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وفرضت عقوبات اقتصادية على الاقتصاد الإيراني منعتها من تصدير نفطها، الأمر الذي أثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد.
وفي محاولة للتضييق على قطاع النفط الإيراني، فرضت الولايات المتحدة، في أواخر سبتمبر الماضي، عقوبات على شركات شحن صينية، قالت إنها تنقل النفط الخام الإيراني.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن الخبير في الشأن الإيراني هاني سليمان قوله إن انسحاب "سي إن بي سي": "يشكل نقطة تحول مهمة وضربة إضافية للاقتصاد الإيراني، خاصة في هذا التوقيت الصعب، نظرا لنجاح الضغوط التي تمارسها واشنطن من خلال العقوبات، والقيود التي تفرضها على الشركات العاملة في طهران".
وأشار سليمان إلى النتائج الكارثية التي ترتبت على انسحاب "توتال" في السابق من الاتفاق، وهو الأمر الذي أدى لهبوط صادرات المكثفات الغازية إلى أدنى مستوياتها، بعدما كانت تنتج طهران نحو 17 مليون طن مكثفات غازية بقيمة 7 مليارات دولار.
وأضاف أن قطاع النفط تأثر وتقلصت صادراته بنسبة 80% مع القيود المفروضة، خاصة بعد إلغاء الاستثناءات الممنوحة للدول الـ8 المستثناة من العقوبات بعد ذلك.