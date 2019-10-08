غسالة الملابس تخبيء البكتيريا.. ماذا يجب أن تفعل؟

"هذه البكتيريا مقاومة ويمكن أن تسبب التهابات حادة ولكن لا يزال يتطلب مضيفا حساسا، وكثير من الأشخاص يمكن أن يتعرضوا للبكتيريا المقاومة للعقاقير

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

غسالة الملابس

قد لا تعمل الغسالات المنزلية عالية الكفاءة اليوم على التخلص من البكتيريا تماما مثل نظيراتها الأقدم والأقل كفاءة، حيث يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على جراثيم على ملابس الرضع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الأطفال الألماني على الرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات العادية للقضاء على التعرض لمثل هذه العوالق الخارقة. وأفاد باحثون في مجلة "علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية" أن الباحثين عثروا هناك على غسالات كالتي يستخدمها المستهلك بدلاً من الغسالات الصناعية ذات درجة الحرارة العالية المعتادة التي تستخدم عادة في المستشفيات.

وقال الباحثون إنه من حسن الحظ أن الرضع لم يتعرضوا إلا لمسببات الأمراض بكتيريا "كليبسيلا اوكسيتوكا" المقاومة للعقاقير ولكنهم لم يصابوا بالفعل. ما الموجود في غسالاتك؟ النتائج تثير السؤال التالي: إذا كانت المشكلة هي الغسالة الخاصة بالمستهلك ، فهل يجب على المستهلكين أن يهتموا بالبكتيريا الضارة الموجودة