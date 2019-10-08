غسالة الملابس تخبيء البكتيريا.. ماذا يجب أن تفعل؟

"هذه البكتيريا مقاومة ويمكن أن تسبب التهابات حادة ولكن لا يزال يتطلب مضيفا حساسا، وكثير من الأشخاص يمكن أن يتعرضوا للبكتيريا المقاومة للعقاقير
قد لا تعمل الغسالات المنزلية عالية الكفاءة اليوم على التخلص من البكتيريا تماما مثل نظيراتها الأقدم والأقل كفاءة، حيث يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على جراثيم على ملابس الرضع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الأطفال الألماني على الرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات العادية للقضاء على التعرض لمثل هذه العوالق الخارقة.
وأفاد باحثون في مجلة "علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية" أن الباحثين عثروا هناك على غسالات كالتي يستخدمها المستهلك بدلاً من الغسالات الصناعية ذات درجة الحرارة العالية المعتادة التي تستخدم عادة في المستشفيات.
وقال الباحثون إنه من حسن الحظ أن الرضع لم يتعرضوا إلا لمسببات الأمراض بكتيريا "كليبسيلا اوكسيتوكا" المقاومة للعقاقير ولكنهم لم يصابوا بالفعل.
ما الموجود في غسالاتك؟
النتائج تثير السؤال التالي: إذا كانت المشكلة هي الغسالة الخاصة بالمستهلك ، فهل يجب على المستهلكين أن يهتموا بالبكتيريا الضارة الموجودة
وقال الباحثون إنه من حسن الحظ أن الرضع لم يتعرضوا إلا لمسببات الأمراض بكتيريا "كليبسيلا اوكسيتوكا" المقاومة للعقاقير ولكنهم لم يصابوا بالفعل.
ما الموجود في غسالاتك؟
النتائج تثير السؤال التالي: إذا كانت المشكلة هي الغسالة الخاصة بالمستهلك ، فهل يجب على المستهلكين أن يهتموا بالبكتيريا الضارة الموجودة في أجهزتهم المنزلية؟
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قال الدكتور آميش أداليا، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في ولاية ماريلاند:"هذه البكتيريا مقاومة ويمكن أن تسبب التهابات حادة ولكن لا يزال يتطلب مضيفا حساسا، وكثير من الأشخاص يمكن أن يتعرضوا للبكتيريا المقاومة للعقاقير، ولكن من أجل توفير الطاقة، تغسل الآلات عالية الكفاءة اليوم الملابس في درجات حرارة منخفضة.
أن تغسل الملابس في درجات حرارة منخفضة يعني أن المزيد من البكتيريا تنجو من عملية الغسيل، كما أشار ريكارد م. شميثاوسين، مؤلف رئيسي للدراسة:" وجد الباحثون أن البكتيريا تنمو في الأختام المطاطية للغسالة، والتي انتشرت بعد ذلك خلال دورة الشطف غير المدفأة.
بعض المخاطر - مع بعض الاستثناءات
بالرغم من وجود البكتيريا العالقة بعد غسل الملابس، لكن معظمها حميدة أو حتى مفيدة، فالنساء اللاتي تستخدم الماء البارد أو الدافيء أو حتى دورات التجفيف القصيرة، سيتم بعض الجراثيم الصلبة على الملابس، ولكن احتمال وجود بكتيريا خطيرة ومقاومة في الغسالة التي تسبب المرض أمر بعيد المنال.
كما أوضح :"شميثاوسين" كلنا نتعرض للبكتيريا طوال الوقت دون مرض، وإذا دخل أحد افراد الاسرة المستشفى لفترة طويلة، فيجب أخذ الماء الساخن والتجفيف المطول في الاعتبار.
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وافق الدكتور مارتن إكسنر، رئيس ومدير معهد النظافة والصحة العامة:"هذا تحد متزايد أمام أخصائي النظافة، حيث أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية التمريضية من أفراد الأسرة يتزايد باستمرار".
اجعل غسالتك نظيفة
إذا كنت تعيش مع أحد الوالدين المسنين، والضعفاء حديثي الولادة، فيمكنك اتخاذ بعض التدابير للحفاظ على ملابسك وغسالة ملابسك خالية من أسوأ أنواع التلوث الجرثومي.
وقالت هيلاري ميتكالف، طبيبة الوقاية من العدوى، :"يجب أن يكون المستهلكون حذرين بشكل خاص من الغسالات المحفوظة في البيئات الرطبة مثل المرائب، لأن هذه هي البيئات المثالية لنمو البكتيريا.
ويمكن أن تسبب الجراثيم مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا وكليبسيلا أوكسيوكا الالتهاب الرئوي والتهابات الجلد وتشنجات البطن والقيء والإسهال ، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.
يمكنك أيضًا تجربة غسل الغسالة
وقالت ميتكالف: "غسل الغسالة مرة واحدة في الشهر يمكن أن يقلل بشكل كبير من تعرضك أنت وعائلتك للجراثيم والالتهابات، لذا اختر إعدادات الغسيل على أساس كل حالة على حدة بناءً على الطريقة التي أصبحت بها مواد الغسيل متسخة"، كما تحتوي العديد من الغسالات على وضع "تطهير" يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة هذه خارج دورة الغسيل العادية.