عبد العال: رئيس الوزراء في البرلمان غدًا لإلقاء بيان

تحرير:أحمد جاد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

علي عبد العال

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدًا الثلاثاء، لإلقاء بيان أمام البرلمان حول أداء الحكومة، جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

جاء إعلان عبد العال، بشأن حضور رئيس الحكومة في ظل هجوم بعض النواب على الوزراء بسبب عدد من الملفات.وشهدت الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس للبرلمان، هجوما حادا على الحكومة بسبب تقصيرها في عدد كبير من الملفات التي تهم المواطنين.وسبق أن أعلن عبد العال، أنه سيتم دعوة رئيس مجلس الوزراء، للحضور أمام البرلمان،