الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

وقال الاتحاد فى بيان له: "لا توجد نية لضم لاعب بديل لديلف حتى الآن، فى وقت بدأت فيه استعدادات جاريث ساوثجيت المدير الفنى للمنتخب مع قائمته التى تضم 24 لاعبًا". ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وسيحل ضيفًا على منتخب التشيك يوم الجمعة المقبل على ملعب سينوبو، ثم يتوجه بعد ذلك



وقال الاتحاد فى بيان له: "لا توجد نية لضم لاعب بديل لديلف حتى الآن، فى وقت بدأت فيه استعدادات جاريث ساوثجيت المدير الفنى للمنتخب مع قائمته التى تضم 24 لاعبًا".



ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وسيحل ضيفًا على منتخب التشيك يوم الجمعة المقبل على ملعب سينوبو، ثم يتوجه بعد ذلك لملاقاة بلغاريا بعدها بـ3 أيام على ملعب فاسيل ليسكى.



وقد تطال إصابة ديلف فريقه أيضًا بعد فترة التوقف الدولى والتى ستنتهى يوم 19 من الشهر الجارى، حيث من الممكن أن يغيب الأخير عن مواجهة فريقه القادمة أمام وست هام فى الجولة التاسعة من البريمرليج والتى ستقام على ملعب جاديسون بارك.