رياضة

الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
وقال الاتحاد فى بيان له: "لا توجد نية لضم لاعب بديل لديلف حتى الآن، فى وقت بدأت فيه استعدادات جاريث ساوثجيت المدير الفنى للمنتخب مع قائمته التى تضم 24 لاعبًا". ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وسيحل ضيفًا على منتخب التشيك يوم الجمعة المقبل على ملعب سينوبو، ثم يتوجه بعد ذلك
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عثمان-ديمبلي (1)

برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
يواخيم-لوف

معاناة لوف.. الإصابات تضرب منتخب ألمانيا

تواصلت معاناة يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بسبب الإصابات التي تضرب لاعبيه واحدًا تلو الآخر في الأيام القليلة الماضية، وشهدت قائمة المانشافت الأخيرة، غياب عدد هائل من اللاعبين، على رأسهم "ليون جوريتسكا، نيكو شولز، جوليان دراكسلر، ثيو كيرير، كيفن تراب". وبحسب ما ذكره موقع "سبورت 1"، فإن لوف مهدد بفقدان لاعبين آخرين قبل مواجهة الأرجنتين وديا، الأربعاء المقبل، في ظل معاناة مهاجمه تيمو فيرنر من نزلة برد. ومن جانبه، قال لوف: "تيمو مصاب بعدوى الإنفلونزا، لست متأكدًا من قدرته على التدرب معنا اليوم وغدًا".
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بيرنلي

بيرنلي يتخطى إيفرتون في البريميرليج

حقق فريق بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق بيرنلي. سجل هدف فريق بيرنلي اللاعب جيف هيندريك في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة، في الشوط الثاني حاول فريق إيفرتون تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك، كما تعرض لاعب التوفيز شيموس كولمان للبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.
فاينالدوم - ليفربول - شيفيلد يونايتد

العلامة الكاملة هدف ليفربول أمام ليستر اليوم

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الأنفيلد، ويحتل الليفر صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما يوجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق الريدز خلالها 13 انتصارا مقابل 7 انتصارات للثعالب، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل ليفربول في تلك المباريات 38 هدفًا مقابل 27 هدفًا لليستر سيتي.
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يسقط إيفرتون بثلاثية على ملعبه

نجح فريق مانشستر سيتي في خطف فوز صعب من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب جاديسون بارك معقل التوفيز، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح المان سيتي كل من جابريل جيسوس ورياض محرز ورحيم سترلينج، بينما سجل لصالح إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين. وفشل إيفرتون على مدار 13 مباراة في تحقيق أى فوز أمام الستيزنز على ملعبه خلال مواجهات البريمرليج.
بورنموث

بورنموث يكتسح إيفرتون في البريمرليج

نجح فريق بورنموث فى تحقيق الفوز على فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب دين كروت، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، أحرز أهداف اللقاء لبورنموث كالوم ويلسون (هدفين)، وريان فريز هدف ، بينما أحرز هدف إيفرتون الوحيد دومينيك كالفيرت ليوين . وبهذا الفوز يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد سبع نقاط متساويًا مع نادى إيفرتون بنفس الرصيد، بينما جاءت الخسارة جديداً لتكتب رقمًا قياسياً لماركو سيلفا مدرب إيفرتون الذي خسر من كل فرق الدورى الإنجليزي.
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