ديشامب يكشف مدة غياب لوريس عن الملاعب

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

لوريس

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن غياب هوجو لوريس حارس مرمى منتخب الديوك عن الملاعب حتى نهاية عام 2019، وتعرض الحارس الدولي للإصابة في الدقيقة الثالثة من مباراة فريقه توتنهام ضد برايتون فى الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، وتبين فيما بعد إصابة الحارس الفرنسي بخلع في المرفق، وكشفت إدارة السبيرز فى بيان لها أنها ستكشف عن مدى تطور إصابة الحارس الفرنسي الأسبوع المقبل، بعد الإجراءات الطبية للوقف على حجم الإصابة ومدة غياب حارس المرمى.

وقال مدرب المنتخب الفرنسي خلال تصريحات له: "لقد أجرى لوريس عدة اختبارات، من الصعب تحديد المدة التي سيغيب عنها فأنا لست خبيرًا". وأكمل المدير الفنى للمنتخب الفرنسي: "فيما يتعلق بنا كمنتخب، من الواضح أنه لن يكون متواجدًا معنا في المعكسر الجاري ولا المقبل، نحن نتحدث عن أسابيع وحتى شهور، أعتقد لوريس لن