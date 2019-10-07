رياضة

ديشامب يكشف مدة غياب لوريس عن الملاعب

تحرير:محمد جمال ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
لوريس
لوريس
أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن غياب هوجو لوريس حارس مرمى منتخب الديوك عن الملاعب حتى نهاية عام 2019، وتعرض الحارس الدولي للإصابة في الدقيقة الثالثة من مباراة فريقه توتنهام ضد برايتون فى الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، وتبين فيما بعد إصابة الحارس الفرنسي بخلع في المرفق، وكشفت إدارة السبيرز فى بيان لها أنها ستكشف عن مدى تطور إصابة الحارس الفرنسي الأسبوع المقبل، بعد الإجراءات الطبية للوقف على حجم الإصابة ومدة غياب حارس المرمى.
وقال مدرب المنتخب الفرنسي خلال تصريحات له: "لقد أجرى لوريس عدة اختبارات، من الصعب تحديد المدة التي سيغيب عنها فأنا لست خبيرًا". وأكمل المدير الفنى للمنتخب الفرنسي: "فيما يتعلق بنا كمنتخب، من الواضح أنه لن يكون متواجدًا معنا في المعكسر الجاري ولا المقبل، نحن نتحدث عن أسابيع وحتى شهور، أعتقد لوريس لن
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عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
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زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
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بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

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الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

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لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
هاري كين - سون - توتنهام

برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
فاينالدوم - ليفربول - شيفيلد يونايتد

العلامة الكاملة هدف ليفربول أمام ليستر اليوم

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الأنفيلد، ويحتل الليفر صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما يوجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق الريدز خلالها 13 انتصارا مقابل 7 انتصارات للثعالب، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل ليفربول في تلك المباريات 38 هدفًا مقابل 27 هدفًا لليستر سيتي.
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