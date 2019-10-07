بيراميدز يوجه الشكر لنادي الجزيرة الإماراتي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

بيراميدز

وجه نادي بيراميدز، الشكر لنظيره الجزيرة الإماراتي، على اهتمامه الشديد بمتابعة الإصابة القوية التي تعرض لها نجم الفريق البرازيلي ماركوس كينو، حيث أعير الأخير من بيراميدز لنادي الجزيرة الإماراتي بداية من الموسم الجاري، ليشارك اللاعب مع الجزيرة في دوري الخليج العربي، وتعرض مؤخرًا لإصابة تأكد معها غيابه لعدة أسابيع. وأبدى بيراميدز امتنانه الشديد لمسئولي الجزيرة واهتمامهم الكبير باللاعب ومتابعة حالته الصحية، والاحترافية الشديدة في التعامل مع إصابة كينو، كما تمنى بيراميدز لكينو العودة سريعًا للملاعب، وأن يستمر في إمتاع الجماهير بمهاراته المميزة.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن التشخيص النهائي لإصابة البرازيلي ماركوس كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الفريق الإماراتي، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي، الخميس الماضي على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل