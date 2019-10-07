رياضة

بيراميدز يوجه الشكر لنادي الجزيرة الإماراتي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
بيراميدز
بيراميدز
وجه نادي بيراميدز، الشكر لنظيره الجزيرة الإماراتي، على اهتمامه الشديد بمتابعة الإصابة القوية التي تعرض لها نجم الفريق البرازيلي ماركوس كينو، حيث أعير الأخير من بيراميدز لنادي الجزيرة الإماراتي بداية من الموسم الجاري، ليشارك اللاعب مع الجزيرة في دوري الخليج العربي، وتعرض مؤخرًا لإصابة تأكد معها غيابه لعدة أسابيع. وأبدى بيراميدز امتنانه الشديد لمسئولي الجزيرة واهتمامهم الكبير باللاعب ومتابعة حالته الصحية، والاحترافية الشديدة في التعامل مع إصابة كينو، كما تمنى بيراميدز لكينو العودة سريعًا للملاعب، وأن يستمر في إمتاع الجماهير بمهاراته المميزة.
وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن التشخيص النهائي لإصابة البرازيلي ماركوس كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الفريق الإماراتي، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي، الخميس الماضي على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل
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حفل درع الدوري

عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
ايكاردى‎ (2)

زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
فان دايك

بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
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الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
كينو (3)

إصابة مروعة لكينو مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

تعرض النجم البرازيلي ماركوس كينو، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، لإصابة مروعة، في مباراة فريقه ضد نظيره شباب أهلي دبي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل السلبي، وسقط اللاعب المعار من صفوف بيراميدز، بعد مرور 43 دقيقة وسط صرخات قوية بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، وغادر ملعب اللقاء، وشارك زايد العامري بدلا منه.
بيراميدز (1)

إبراهيم حسن: بيراميدز فريق محترف.. ومتفاهم مع ديسابر

أعرب إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق هدفه تحقيق الانتصارات للمنافسة على اللقب.. وقال حسن في تصريحات تليفزيونية إن فريقه يطبق الاحترافية بشكل كبير ورحيل بعض اللاعبين لم تؤثر على أدائه في الموسم الحالي؛ لأن الجماعية هي كلمة السر في بيراميدز. وأوضح لاعب بيراميدز، أنه متفاهم مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، منذ أن عمل معه في الإسماعيلي، مؤكدًا أنه يسعى لتنفيذ كل تعليماته.
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