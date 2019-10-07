الأولى من نوعها.. دبي تكشف عن السيارة «الجيومكانية»

تحرير:التحرير ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

السيارة

كشف مركز نظم المعلومات الجغرافية تحت مبادرة جيو دبي، خلال معرض جايتكس في دبي، عن السيارة الجيوميكانية ذاتية القيادة الأولى من نوعها في العالم، والتي ستوفر منظومة متكاملة لتسجيل بيانات الطرق في دبي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وجذبت السيارة العصرية من نوع "بي إم دبليو" الأنظار خلال معرض جايتكس التقني، وأثارت التساؤلات حول طريقة مساهمتها بجمع البيانات في دبي. وتتضمن السيارة الجيومكانية نظام القيادة الذاتية، الذي يتكون من أجهزة ليزرية عالية الدقة، وحساسات متكاملة لتوجيه السيارة حسب الطرق الملاحية المخطط لها.

كما تستخدم السيارة تكنولوجيا العين المتحركة، وهي عبارة عن كاميرا جيومكانية يتم من خلالها تحديد أماكن وأنواع المعالم في المدينة، وجمع المعلومات الجيومكانية بدقة متناهية باستخدام تكنولوجيا تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي الجيومكاني.وأشارت مريم المهيري، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، إلى