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الأولى من نوعها.. دبي تكشف عن السيارة «الجيومكانية»

تحرير:التحرير ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
السيارة
السيارة
كشف مركز نظم المعلومات الجغرافية تحت مبادرة جيو دبي، خلال معرض جايتكس في دبي، عن السيارة الجيوميكانية ذاتية القيادة الأولى من نوعها في العالم، والتي ستوفر منظومة متكاملة لتسجيل بيانات الطرق في دبي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وجذبت السيارة العصرية من نوع "بي إم دبليو" الأنظار خلال معرض جايتكس التقني، وأثارت التساؤلات حول طريقة مساهمتها بجمع البيانات في دبي. وتتضمن السيارة الجيومكانية نظام القيادة الذاتية، الذي يتكون من أجهزة ليزرية عالية الدقة، وحساسات متكاملة لتوجيه السيارة حسب الطرق الملاحية المخطط لها.
كما تستخدم السيارة تكنولوجيا العين المتحركة، وهي عبارة عن كاميرا جيومكانية يتم من خلالها تحديد أماكن وأنواع المعالم في المدينة، وجمع المعلومات الجيومكانية بدقة متناهية باستخدام تكنولوجيا تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي الجيومكاني.وأشارت مريم المهيري، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، إلى
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ارتفاع المبيعات 11.8%| أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعًا

عقب مرور 9 أشهر كاملة على تطبيق المرحلة الأخيرة في اتفاقية إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، خسر الجميع داخل سوق السيارات المحلية، وفازت سيارات العلامات الأوروبية، بعد أن كشفت بيانات مركز معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 10% خلال أول 8 أشهر من 2019، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن مبيعات السيارات الأوروبية ارتفعت بنسبة 11.8% لتصل إلى 17 ألفًا و486 وحدة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ15 ألفا و646 مركبة، العام الماضي. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا خلال 8 أشهر.
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