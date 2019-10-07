إعدام طن سمك وإغلاق 3 منشآت.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

الدكتور هشام مسعود

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة علي المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، وذلك بناءا علي تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة علي سوق الغذاء حفاظا علي صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور علي الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام طن و 33 كجم أسماك فاسدة منها «172 كجم أسماك مملحة، 862 أسماك طازجة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم تحرير عدد 87 محضر جنحة صحية، وتم سحب عدد 51 عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 3 محال لبيع الأسماك لعدم وجود ترخيص.وأكد وكيل الوزارة على إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على