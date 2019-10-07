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شيخ الأزهر: قطاع الصحة يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
أحمد الطيب_شيخ الأزهر
أحمد الطيب_شيخ الأزهر
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تحتاج إلى دعم كافة مؤسسات الدولة؛ باعتباره القطاع الوحيد الذي يلمس حياة المواطنين على اختلاف أعمارهم، لافتًا إلى أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليه، مشيدًا برؤية القيادة المصرية في الحرص على تطوير منظومة التأمين الصحي؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.
قالت وزيرة الصحة، إن القطاع الطبي بالأزهر الشريف هو أحد شرايين وزارة الصحة، التي تساهم بقوة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، مؤكدة التزام الوزارة بتطبيق كافة البرامج التدربية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، على خريجي كليات الطب بجامعة الأزهر.وأضافت الدكتورة هالة
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تقديرا لتاريخه.. منح عمرو موسى وسام النجم القطبي بالسويد

أعلنت المملكة السويدية، اليوم الإثنين، منح الدبلوماسي عمرو موسى وسام النجم القطبي برتبة قائد، ومن المقرر أن تقام مراسم التقليد في مقر إقامة سفير السويد في القاهرة، حيث سيقوم يان تيسليف سفير مملكة السويد، نيابة عن كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، بتقديم الوسام لموسى. ويعد هذا الوسام هو الأرفع من بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديين، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك فريدريك الأول في عام 1748، تقديرًا للجهود التي تؤدي الى تعزيز العلاقات الخارجية مع مملكة السويد.
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البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون رسوم التوثيق

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين -من حيث المبدأ- على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 12 من مايو الماضي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

إعدام طن سمك وإغلاق 3 منشآت.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة علي المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، وذلك بناءا علي تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة علي سوق الغذاء حفاظا علي صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور علي الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام طن و 33 كجم أسماك فاسدة منها «172 كجم أسماك مملحة، 862 أسماك طازجة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة، وأرجأ البرلمان الموافقة النهائية على القانون لجلسة لاحقة، وذلك لأن التشريع يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور. وأقر المجلس تعديل العقوبة الموقعة على الموظف لتكون إلى مدة السجن لا تقل عن خمس سنوات وإضافة الغرامة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
عنف-ضد-الاطفال

تحذيرات ونصائح.. أول رسائل «جنة» لمكافحة العنف ضد الأطفال

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، الحلقة الأولى من حملته «جنَّة» لمكافحة العنف ضد الأطفال، عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ,تضمن الفيديو مجموعة من النصائح التربوية لتربية الأطفال بلطف والابتعاد عن العنف، وأسباب وطرق معالجة العنف ضد الأطفال داخل الأسرة، وقيمة ومكانة الطفل في الإسلام، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بالأزهر، إن كثير من الأسر تعاني مما يسمى بـ«متوالية العنف»، فكلما مورس العنف على أحد أفراد الأسرة، فإن الشخص يأخذ هذا العنف ويمارسه على شخص آخر في الأسرة، لا سيما على من هو أصغر منه في السن.
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الصحة: 90% دعم لأسعار وسائل تنظيم الأسرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن توافر مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام لتغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية ثابتة وعيادة متنقلة، إضافة إلى المستشفيات الجامعية، بسعر رمزى مدعوم بأكثر من 90% من السعر الأصلي للوسيلة، ويأتي هذا في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والمتضمنة تأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة طبقا للمعايير القياسية. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الرصيد الحالى من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية والمركبة الهرمون متوفرة طبقا للمعايير القياسية.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شيخ الأزهر يتبنى حالة شقيقة الطفلة «جنة»

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تبني فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة" والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس. وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام.
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