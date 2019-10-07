شيخ الأزهر: قطاع الصحة يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

أحمد الطيب_شيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تحتاج إلى دعم كافة مؤسسات الدولة؛ باعتباره القطاع الوحيد الذي يلمس حياة المواطنين على اختلاف أعمارهم، لافتًا إلى أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليه، مشيدًا برؤية القيادة المصرية في الحرص على تطوير منظومة التأمين الصحي؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.

قالت وزيرة الصحة، إن القطاع الطبي بالأزهر الشريف هو أحد شرايين وزارة الصحة، التي تساهم بقوة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، مؤكدة التزام الوزارة بتطبيق كافة البرامج التدربية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، على خريجي كليات الطب بجامعة الأزهر.وأضافت الدكتورة هالة