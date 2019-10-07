مران الأهلي.. تألق وليد أزارو وظهور محسن وغياب معلول

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

مران الاهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين فقرة تدريبية، تحت قيادة توماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق، وجاءت الفقرة بخوض جميع اللاعبين لتدريبات بالكرة لرفع الحمل البدني للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية. وتواجد 19 لاعبًا في مران الأهلي، نظرًا لانضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، استعدادًا لخوض المباريات الودية الدولية. وغاب التونسي علي معلول لاعب الأهلي عن مران الفريق، بسبب الاستدعاء من منتخب نسور قرطاج.

وظهر مروان محسن، مهاجم الأهلي، في مران الفريق اليوم الإثنين بعد انتهاء إجازته، وتغيب محسن عن مران الأهلي الأيام الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته في لقاء سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يخضع مروان محسن لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز. وقبل نهاية