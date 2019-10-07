رياضة

مران الأهلي.. تألق وليد أزارو وظهور محسن وغياب معلول

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
مران الاهلى
مران الاهلى
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين فقرة تدريبية، تحت قيادة توماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق، وجاءت الفقرة بخوض جميع اللاعبين لتدريبات بالكرة لرفع الحمل البدني للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية. وتواجد 19 لاعبًا في مران الأهلي، نظرًا لانضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، استعدادًا لخوض المباريات الودية الدولية. وغاب التونسي علي معلول لاعب الأهلي عن مران الفريق، بسبب الاستدعاء من منتخب نسور قرطاج.
وظهر مروان محسن، مهاجم الأهلي، في مران الفريق اليوم الإثنين بعد انتهاء إجازته، وتغيب محسن عن مران الأهلي الأيام الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الوجه بعد إصابته في لقاء سموحة بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يخضع مروان محسن لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز. وقبل نهاية
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حفل درع الدوري

عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
ايكاردى‎ (2)

زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
فان دايك

بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
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الطفل -ادهم -الزملكاوي

الأهلي ينعى « أدهم» المشجع الزمالكاوي بعد وفاته

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي توفى بعد ظهر اليوم على أثر حادث أليم، ونشر النادي الأهلي نعياً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
مبارة- السوبر (5)

قفشة: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية

أكد محمد مجدي "قفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فوز فريقه ببطولة السوبر المحلي، جاء نتيجة الجهد والعرق والتركيز من جميع اللاعبين طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الأهلي كان الأحق باللقب بعد الأدء المميز للاعبين. وقال "قفشة" في تصريحات صحفية :" روح اللاعبين والرغبة في الفوز من أجل اسعاد الجماهير، كانت السبب الرئيسي في التتويج بالبطولة على حساب المنافس الذي كان يطمع هو الآخر في اللقب لكن الأهلي كان الأفضل طوال اللقاء". وتوج الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك نتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة باستاد برج العرب.
مبارة- السوبر (8)

حسين الشحات: كلمة السر الجماهير وهذا رأيي في لاسارتي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة قوية امام منافس كبير ونجح لاعبو القلعة الحمراء في تسيد اللقاء من البداية وحتى النهاية، وأهدى الشحات لقب كأس السوبر لجماهير النادي التي ساندت الفريق، التي تعد كلمة السر في التتويج بالبطولات، كما أهدى البطولة لزوجته وأسرته الصغيرة بعد تواجدهم معه في الملعب للاحتفال بلقب السوبر. وشدد الشحات على أن لقب السوبر جاء في توقيت جيد قبل بداية الموسم،، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديدا على الأهلي، لأنه المرشح الأول طوال تاريخه للفوز بأية بطولة يشارك فيها.
مبارة- السوبر (6)

سر رفض لاعبي الزمالك استلام ميداليات السوبر

انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مراسم تسليم ميداليات وجوائز السوبر المصري، بعدما خسر أمام الاهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، بسبب تعرض اللاعبين ورئيس النادي مرتضى منصور وشيكابالا للسباب بشكل شديد من جانب جماهير الأهلي، ما دفع رئيس القلعة البيضاء لمطالبة لاعبيه بعدم الصعود إلى منصة التتويج لإستلام ميداليات المركز الثاني وأستجاب لاعبو الزمالك وغادروا ملعب المباراة. وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.
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