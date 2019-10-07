تعرف على سلاح «ميتشو» لمواجهة الأهلي في الدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

ميتشو

بدأ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الصربي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التفتيش في دفاتره القديمة قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر في مباراة الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز الجاري، حيث وضع الجهاز الفني برنامج إعداد مكثف لتجهيز النجم الغائب مصطفى فتحي، جناح أيمن الفريق، لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري بعدما عاد للمشاركة مؤخرًا في التدريبات الجماعية للفريق، ويتبقى على إمكانية الدفع به في المباريات المقبلة حالته البدنية التي سيظهر عليها في التدريبات.

من ناحية أخرى، تعاقد نادي الزمالك مع زياد الصحيفي، مواليد 2001 ونجل المشرف على الكرة السابق بنادي الجونة، أحمد الصحيفي، بناء على طلب من أمير عبدالعزيز، المدير الفني لفريق 2001 بالقلعة البيضاء الذي أبدى إعجابه بمستوى اللاعب الفني، حيث كان زياد الصحيفي أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس مصر، بعدما لعب مع الجونة