رياضة

تعرف على سلاح «ميتشو» لمواجهة الأهلي في الدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
ميتشو
ميتشو
بدأ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الصربي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التفتيش في دفاتره القديمة قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر في مباراة الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز الجاري، حيث وضع الجهاز الفني برنامج إعداد مكثف لتجهيز النجم الغائب مصطفى فتحي، جناح أيمن الفريق، لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري بعدما عاد للمشاركة مؤخرًا في التدريبات الجماعية للفريق، ويتبقى على إمكانية الدفع به في المباريات المقبلة حالته البدنية التي سيظهر عليها في التدريبات.
من ناحية أخرى، تعاقد نادي الزمالك مع زياد الصحيفي، مواليد 2001 ونجل المشرف على الكرة السابق بنادي الجونة، أحمد الصحيفي، بناء على طلب من أمير عبدالعزيز، المدير الفني لفريق 2001 بالقلعة البيضاء الذي أبدى إعجابه بمستوى اللاعب الفني، حيث كان زياد الصحيفي أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس مصر، بعدما لعب مع الجونة
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حفل درع الدوري

عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
ايكاردى‎ (2)

زوجة إيكاردى عن ديربي إيطاليا: إنتر افتقد ماورو

علقت وندا نارا زوجة ووكيلة أعمال الدولى الأرجنتيني ماورو إيكاردى لاعب بتريس سان جيرمان الحالى وإنتر ميلان سابقًا، على هزيمة الإنتر فى المباراة الماضية بالدورى أمام يوفنتوس، وخسر النيراتزوري بهدفين لهدف فى الدورى الإيطالى (الكالتيشو). ويحتل الإنتر المركز الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن اليوفى الذى يملك 19 نقطة فى رصيده حتى الآن. وقالت واندا خلال برنامج "تيكى تاكا" الإيطالى: "لقد شاهدنا المباراة أنا وإيكاردى، وبالتأكيد إنتر افتقد ماورو". وأكملت: "إكاردى مع إنتر سجل 8 أهداف خلال 11 مباراة فى شباك يوفنتوس".
فان دايك

بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
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رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

لقاء الأهلي والزمالك في القاهرة بدون جماهير

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا لناديي الأهلي والزمالك، أعلن خلاله إقامة مباراتهما المقرر لها التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الخطاب على أن مباراة القمة ستقام بدون حضور جماهيري، بعد رفض الجهات الأمنية في مصر استضافة الملعب للجماهير في ذلك التوقيت. ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
مرتضى منصور (1) (1)

كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

اشتعلت نار الفتنة بين الجماهير على موقعى التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، بعد التصريحات النارية التي خرج بها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وهو ما يشير إلى تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، خوفًا من وقوع كارثة جديدة بعد حادثتي "أحداث استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من المارد الأحمر في الأول من فبراير لعام 2012، والدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من القلعة البيضاء في الثامن من فبراير لعام 2015.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
مرتضى منصور (4)

الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
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