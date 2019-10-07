تقديرا لتاريخه.. منح عمرو موسى وسام النجم القطبي بالسويد

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

عمرو موسى

أعلنت المملكة السويدية، اليوم الإثنين، منح الدبلوماسي عمرو موسى وسام النجم القطبي برتبة قائد، ومن المقرر أن تقام مراسم التقليد في مقر إقامة سفير السويد في القاهرة، حيث سيقوم يان تيسليف سفير مملكة السويد، نيابة عن كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، بتقديم الوسام لموسى. ويعد هذا الوسام هو الأرفع من بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديين، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك فريدريك الأول في عام 1748، تقديرًا للجهود التي تؤدي الى تعزيز العلاقات الخارجية مع مملكة السويد.

يذكر أن شعار الوسام هو «Nescit Occasum» وهي عبارة لاتينية تعني «لا يعرف الانخفاض» والتي تشير الي النجم القطبي الثابت في السماء.ونال موسى في السابق عدة أوسمة تقديرا لجهوده الدبلوماسية، فقد منحه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشاح النيل في مايو 2001، بعد تركه لمنصب وزيرا الخارجية، وحصل على عدة أوسمة رفيعة