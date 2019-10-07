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تقديرا لتاريخه.. منح عمرو موسى وسام النجم القطبي بالسويد

تحرير:محمد فتحي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
عمرو موسى
عمرو موسى
أعلنت المملكة السويدية، اليوم الإثنين، منح الدبلوماسي عمرو موسى وسام النجم القطبي برتبة قائد، ومن المقرر أن تقام مراسم التقليد في مقر إقامة سفير السويد في القاهرة، حيث سيقوم يان تيسليف سفير مملكة السويد، نيابة عن كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، بتقديم الوسام لموسى. ويعد هذا الوسام هو الأرفع من بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديين، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك فريدريك الأول في عام 1748، تقديرًا للجهود التي تؤدي الى تعزيز العلاقات الخارجية مع مملكة السويد.
يذكر أن شعار الوسام هو «Nescit Occasum» وهي عبارة لاتينية تعني «لا يعرف الانخفاض» والتي تشير الي النجم القطبي الثابت في السماء.ونال موسى في السابق عدة أوسمة تقديرا لجهوده الدبلوماسية، فقد منحه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشاح النيل في مايو 2001، بعد تركه لمنصب وزيرا الخارجية، وحصل على عدة أوسمة رفيعة
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البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون رسوم التوثيق

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين -من حيث المبدأ- على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 12 من مايو الماضي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
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شيخ الأزهر: قطاع الصحة يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تحتاج إلى دعم كافة مؤسسات الدولة؛ باعتباره القطاع الوحيد الذي يلمس حياة المواطنين على اختلاف أعمارهم، لافتًا إلى أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليه، مشيدًا برؤية القيادة المصرية في الحرص على تطوير منظومة التأمين الصحي؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.
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إعدام طن سمك وإغلاق 3 منشآت.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة علي المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، وذلك بناءا علي تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة علي سوق الغذاء حفاظا علي صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور علي الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام طن و 33 كجم أسماك فاسدة منها «172 كجم أسماك مملحة، 862 أسماك طازجة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

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بعد شهرين.. إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية

أعلن المتحدة باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني بعد احتجازها قبل أكثر من شهرين، مضيفا: "الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سكاي نيوز" بالعربية. وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة البريطانية، لكن تشغلها شركة ستينا بالك السويدية، في 19 يوليو الماضي، بعد مرورها من مضيق هرمز.
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